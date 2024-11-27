人事大換屆！歐洲議會通過執委任命 歐盟新政府12月1日上任

歐洲議會今天投票通過下一屆執委會負責各政策領域的26名首長，完成歐盟5年一度的人事大換屆。新執委會預計自12月1日起運作。

歐洲議會（European Parliament）大會午間以370票同意、282票反對、36票棄權，通過對歐洲聯盟執行委員會（European Commission）新任26名執行委員的任命。

這批人事案因黨派角力，上週一度傳出歐洲議會可能反對部分人選，導致整體進度延宕的危機。例如將負責氣候轉型政策的西班牙提名候任執委會副主席黎貝拉（Teresa Ribera），遭到歐洲議會黨團「歐洲人民黨」（EPP）的西班牙黨員群起反對，把國內政爭搬到歐盟機構。

政治光譜偏向極右派的義大利提名候任執委費托（Raffaele Fitto），以及匈牙利極右派總理奧班（Viktor Orban）提名的沃海爾（Oliver Varhelyi），則受到中間偏左的「社會與民主」黨團及綠黨反彈。

由於同意權投票的門檻只要過半數，一度傳出中間偏右的最大黨團「歐洲人民黨」可能改找極右派合作的爭議。極右派政黨在歐盟各國內部常主張限縮歐盟機構的權力，被稱為「疑歐派」。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）隸屬「歐洲人民黨」，她的連任案是7月在歐洲議會經所屬黨團與「社會與民主」、中間派「復興歐洲」（Renew）及綠黨等「親歐派」合作支持而成。

上週這些歐洲議會靠中間黨派在協商下達成全部支持新執委共識，被歐洲媒體形容為挽救了「親歐派」顏面。

范德賴恩在上午議會投票前的拉票演說中便再次拉攏中間派，強調她將如同7月說過的，未來執委會將與議會「所有親歐洲的民主力量」合作，「我將永遠從中間（的立場來）做事」。