納米比亞總統大選登場 執政黨掌權34年首面臨苦戰

納米比亞今天舉行總統與國會大選，執政黨「西南非人民組織」尋求延續其長達34年的統治，然而高失業率和長年社會不平等等問題，可能讓該黨首次面臨艱難選戰。

路透社報導，納米比亞在1990年從實施種族隔離制度的南非獨立以來，西南非人民組織（SWAPO）一直處於執政地位。其總統候選人、現任副總統南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）如果勝選，將成納米比亞首位女性領導人。

法新社報導，然而，由於高失業率、長年社會不平等引發民怨，如果南丁戴特瓦無法在首輪投票贏得至少一半票數，她可能不得不進入第2輪決選。

現年72歲的南丁戴特瓦有4位主要挑戰者，其中包括67歲的伊圖拉（Panduleni Itula），他曾當過牙醫和律師，並於2020年創建「獨立愛國者變革黨」（Independent Patriots for Change）。

烏普薩拉大學（University of Uppsala）北歐非洲研究所（Nordic Africa Institute）的梅爾伯（HenningMelber）表示，這是納米比亞近代史上頭一遭，進入第2輪投票可能成真。

納米比亞擁有近300萬人口，是鈾和鑽石的主要出口國，但這些財富帶來的好處並未遍及所有人。

南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的獨立政治分析師勞倫科（Marisa Lourenco）指出，納米比亞進行大量採礦活動，但這並未轉化為更完善的基礎建設，或更多工作機會。

根據最新數據，2018年，納米比亞年齡介於15至34歲區間的失業率據估為46%，這幾乎是全國平均的3倍。