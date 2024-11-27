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大陸進逼南海 主權爭端是否升級？大馬朝野議員籲政府硬起來

中央社／ 吉隆坡27日專電
大陸在南海步步進逼。新華社資料照片
大陸在南海步步進逼。新華社資料照片

馬來西亞首相安華宣稱捍衛南海航行自由，但大陸海警船屢次入侵沙巴海域，大馬朝野議員各界認為，不論南海主權爭端在美中博弈下是否升級，大馬應表現更強硬，遏阻遭入侵。

今年是馬來西亞與大陸建交50週年，安華（AnwarIbrahim）就任首相後數度訪問大陸，大陸國務院總理李強也訪問馬來西亞，簽署14項合作備忘錄和協議。

馬中兩國看似友好，但大陸外交部2月致函大馬駐北京大使館，關切大馬持續在南沙群島南部海域的油氣田單方面探勘開發，稱侵犯大陸主權、主權權利與管轄權。

昨天再有2艘大陸海警船出沒東馬沙巴（Sabah）外海的專屬經濟區海域，進行侵入性巡邏，引發媒體關注。

對於大陸在南海步步進逼舉措，一名彭亨州（Pahang）不願具名的議員受訪表示，南海爭議涉及大馬複雜的主權和外交議題，馬來西亞的外交政策應該要表現更為強硬，畢竟大馬必須要維護自身主權。

這名議員認為，過去很多個案顯示總是有「一些國家」有意無意的入侵馬來西亞海域，他雖然不清楚大馬首相署與外交部是否有具體應對措施，但提醒目前執政的團結政府要嚴肅看待。

安華多次認為要捍衛南海航行自由，但並未關閉與任何國家的協商大門。大馬外交部聲明盼致力東協成員國家與大陸談判，依據聯合國海洋法公約（UNCLOS）規定，最終確認達成實質且有效的南海行為準則（COC）。

馬來亞大學（UM）國際與戰略研究系副主任藍中華（Lam Choong Wah）說，南海主權爭端存有多項變數，迄今在美中博弈之下為南海局勢增添諸多不穩定因素。

藍中華指出，根據美國總統當選人川普（DonaldTrump）昔日任期觀察，「川普本身對東南亞沒有任何關注，對南海也不是特別關心」，多半視國務卿對南海看法而定。

他認為，川普如今延攬對中鷹派的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）任國務卿，顯示對大陸政策更為強硬，特別包括南海議題。盧比歐會著重與大陸對抗，並有鮮明和明確立場，可預測美中對南海對峙和對抗將升級。

根據藍中華分析，美國可能嘗試說服東南亞國家協會（ASEAN）成員國支持美國立場，或是加大力度甚或利用諸如貿易等脅迫手段，說服東協成員國支持美國。

值得注意的是，在野黨國會議員已對大陸在南海惡行表達不滿，要求將南海正名為「馬來海」（lautmelayu）或「東南亞海」（laut asia tenggara），反制大陸威脅。

中共 南海 馬來西亞

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