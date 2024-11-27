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95歲失智婦激動持刀…澳洲警電擊槍釀跌倒致死 過失殺人成立

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導
澳洲一位警官今天因過失殺人被判有罪，去年他在安養院以電擊槍制伏一名95歲婦女，導致老婦後腦杓著地傷重死亡。 情境示意圖／Ingimage
澳洲一位警官今天因過失殺人被判有罪，去年他在安養院以電擊槍制伏一名95歲婦女，導致老婦後腦杓著地傷重死亡。 情境示意圖／Ingimage

澳洲一位警官今天因過失殺人被判有罪，去年他在安養院以電擊槍制伏一名95歲婦女，導致老婦後腦杓著地傷重死亡。

法新社報導，2023年5月，警方接獲報案指出，有失智症狀的老婦諾蘭（Clare Nowland）拿著牛排刀在安養院大廳晃盪，高級警員懷特（Kristian White）獲報後抵達現場。

新南威爾斯州最高法院得知，懷特多次要求激動的諾蘭放下刀子不成，咒罵「該死的」之後，拿出電擊槍電擊諾蘭。

諾蘭被電擊後向後跌倒，後腦杓著地受傷，一週後因腦出血在醫院過世。

據說諾蘭當時的體重不到50公斤，警方後來形容她「虛弱」。

法庭官員表示，經過3天審議，陪審團今天裁定34歲的懷特犯有過失殺人罪。

懷特不認罪，主張他已採取合法措施來解決可能的威脅。

警方否認為掩蓋醜聞，最初發布聲明時試圖刪除「電擊槍」等字眼。

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