全球塑膠公約INC-5 綠色和平：石化產業遊說人數創新高

全球塑膠公約第5次關鍵談判（INC-5）在韓國釜山進行至第3日，根據國際環境法中心（CIEL）今天發布報告指出，本次參與INC-5的石化產業遊說者創下新高人數，共計220人，成為本次談判中人數最多的單一代表團體。綠色和平痛批，鋌而走險的產業為了維護自身利益毒害下一代，強調全球塑膠公約非為企業的利益服務。

綠色和平引用非營利組織國際環境法中心（Center for International Environmental Law，CIEL）今天針對INC-5石化產業遊說者發布分析報告，其內容指出，本次共計有220名石化產業遊說者註冊與會，是INC-5中人數最多的一次，超越 INC-4 的196人紀錄，本次石化產業遊說者人數也是「科學家爭取有效塑膠公約聯盟」（Scientists’ Coalition for An Effective Plastic Treaty）代表人數的3倍之多。

該報告指出，由化石燃料和化學工業遊說者組成的遊說團，亦是本次談判會議人數最多的單一代表團，遠遠勝過地主國韓國的140位、歐盟和其成員國加總的191位，以及太平洋小島型開發中國家的89位，其中有16位石化產業遊說者，被認定是國家官方代表團成員，包含中國大陸、多明尼加共和國、埃及、芬蘭、伊朗、哈薩克以及馬來西亞。

此外，陶氏化學（Dow）和埃克森美孚（ExxonMobil）是本次談判會議中派出最多代表的石化企業，分別為5人和4人。

綠色和平代表團長暨全球減塑專案負責人格雷．福布斯（Graham Forbes） 指出，這份報告揭示一個鋌而走險的產業，為了維護自身利益，不惜犧牲我們的地球，並毒害我們的下一代，因此絕對不能讓這些受少數成員國協助的石化產業遊說者，恣意操控這份重要公約的談判結果。

格雷指出，不論從道德、經濟及科學的層面來看，大家的目標都很明確，就在本周結束之前，各成員國必需達成一份足以保障人類健康和維護地球環境的「全球塑膠公約」，以削減塑膠生產並終結一次性塑膠使用，而非為企業的利益服務。