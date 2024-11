全球塑膠公約INC-5 綠色和平：石化產業遊說人數創新高

全球塑膠公約第5次關鍵談判(INC-5)在韓國釜山進行至第3日,根據國際環境法中心(CIEL)今天發布報告指出,本次參與INC-5的石化產業遊說者創下新高人數,共計220人,成為本次談判中人數最多的單一代表團體。綠色和平痛批,鋌而走險的產業為了維護自身利益毒害下一代,強調全球塑膠公約非為企業的利益服務。

綠色和平引用非營利組織國際環境法中心(Center for International Environmental Law,CIEL)今天針對INC-5石化產業遊說者發布分析報告,其內容指出,本次共計有220名石化產業遊說者註冊與會,是INC-5中人數最多的一次,超越 INC-4 的196人紀錄,本次石化產業遊說者人數也是「科學家爭取有效塑膠公約聯盟」(Scientists’ Coalition for An Effective Plastic Treaty)代表人數的3倍之多。

該報告指出,由化石燃料和化學工業遊說者組成的遊說團,亦是本次談判會議人數最多的單一代表團,遠遠勝過地主國韓國的140位、歐盟和其成員國加總的191位,以及太平洋小島型開發中國家的89位,其中有16位石化產業遊說者,被認定是國家官方代表團成員,包含中國大陸、多明尼加共和國、埃及、芬蘭、伊朗、哈薩克以及馬來西亞。

此外,陶氏化學(Dow)和埃克森美孚(ExxonMobil)是本次談判會議中派出最多代表的石化企業,分別為5人和4人。

綠色和平代表團長暨全球減塑專案負責人格雷.福布斯(Graham Forbes) 指出,這份報告揭示一個鋌而走險的產業,為了維護自身利益,不惜犧牲我們的地球,並毒害我們的下一代,因此絕對不能讓這些受少數成員國協助的石化產業遊說者,恣意操控這份重要公約的談判結果。

格雷指出,不論從道德、經濟及科學的層面來看,大家的目標都很明確,就在本周結束之前,各成員國必需達成一份足以保障人類健康和維護地球環境的「全球塑膠公約」,以削減塑膠生產並終結一次性塑膠使用,而非為企業的利益服務。