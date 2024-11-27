快訊

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

班加不完、房買不起！鐵飯碗生鏽 年輕公務員南漂求生

印尼地方選舉登場 普拉伯沃盼鞏固政治勢力

中央社／ 雅加達27日專電

印尼今天舉行地方選舉，許多選民紛紛赴投票所投票。13時投票結束後，各民調機構的快速計票結果將在傍晚公布。學者表示，總統普拉伯沃盼藉由這場選舉鞏固地方的政治勢力，以確保中央政策能真正落實容易施政。

印尼今天舉行全國地方選舉，是該國史上規模最大的地方選舉，逾2億選民將選出545個地方首長，包括37名省長、93名市長和415名縣長。投票從7時開始至13時結束。

最受矚目的雅加達特區首長選舉，共有3名候選人競爭，分別是前西爪哇省長利德宛（RidwanKamil）、前內閣秘書阿農（Pramono Anung）和退休警官達爾曼（Dharma Pongrekun）。

許多選民一大早就赴投票所投票，今年63歲的雅加達居民盧比斯（Nasrul Lubis）表示，他將票投給利德宛，因為利德宛曾擔任西爪哇省長，有治理地方的經驗。

他向中央社說：「反觀另一候選人阿農只是由政黨推派，沒有當過地方首長的經驗，且可能淪為只聽命於黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）的首長。」

選前民調顯示，阿農和利德宛的支持度不相上下，2人分別由前總統梅嘉娃蒂所領導的印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）和總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）所領導的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）推舉。

民主奮鬥黨支持者、雅加達居民哈尼雅（Hernia）表示，她認為阿農最適合擔任雅加達省長，並表示，阿農是她的鄰居，她說：「（阿農）總是關心社區大小事，且他住的房子和我們沒什麼不同。」

另一名雅加達選民哈立姆（Halim）向中央社表示，他希望雅加達省長當選人未來能好好解決淹水問題，清理河川垃圾，使這座城市更有秩序也更安全。

印尼學者指出，這場地方選舉對普拉伯沃相當重要，因為他必須鞏固地方影響力，以確保中央政府的各項計畫能在地方落實，政策能有效地實施。

印尼大學法律系講師蒂蒂（Titi Anggraini）分析，作為總統及多個政黨組成的「印尼前進聯盟」的領導人，普拉伯沃必須靠其所推舉的首長，鞏固地方政治勢力，以確保中央政府各項計畫能在各地落實。

她告訴中央社：「若地方首長的（政治立場）與普拉伯沃一致，將使他更容易實施各項計畫及落實競選承諾。（若大部分的）地方領袖來自同一陣營，也會為普拉伯沃塑造良好形象。」

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-YusofIshak Institute）訪問學者馬德（Made Supriatma）則表示，普拉伯沃需要在地方有自己人馬，以確保政府能有效運作。

另外，前總統佐科威（Joko Widodo）的政治影響力也是此次選舉所關注的焦點。

佐科威在地方選舉的競選期間，積極為地方首長候選人公開站台，其中包括雅加達省長候選人利德宛，及中爪哇省長候選人魯菲（Ahmad Luthfi）。因此2人當選與否，將反映佐科威卸任後的政治影響力。

另外，總統普拉伯沃所領導的政治聯盟「印尼前進聯盟」和最大政黨民主奮鬥黨黨魁梅嘉娃蒂各自有推舉人選，因此這場選舉也被視為2人的政治影響力之戰。

今天的投票時間從早上7時至下午1時截止，各民調機構的快速計票結果將在傍晚公布，但官方計票結果則需在投票日之後的1至2週後才會公布。

投票 普拉伯沃

延伸閱讀

教育部邀請印尼這所大學參訪元智大學 兩校簽署姐妹校

台南40歲男赴印尼娶親 發燒返台確診登革熱

黃仁勳赴雅加達演講 印尼總統普拉伯沃致電歡迎「希望有天能見面」

印尼總統普拉伯沃見拜登 雙方將加強夥伴關係

相關新聞

川金會將再現！路透：川普團隊正在討論與金正恩「進行直接會談」

韓聯社引述路透報導，美國候任總統川普的團隊正在討討論尋求與北韓領導人金正恩「進行直接會談」，希望藉此降低武裝衝突的風險。

不明無人機飛越美軍駐英基地 五角大廈展開調查

美國官員今天表示，他們在過去6天當中，發現多架不明無人機飛越美國空軍位於英國的3個基地上方。目前美軍基地未有人員、設備受...

美國發展核能的關鍵要素？加拿大或靠鈾成全球核能強權

2011年日本福島核災重傷全球對核能的觀點，鈾這項核能關鍵金屬原料的價格，也在福島核災後大幅下跌。然而，過去5年，鈾價卻出現了逆轉，全球鈾價飆升逾200%，成為今年表現最好的商品之一。 企業家柯里爾（Leigh Curyer）開採鈾礦近20年，他的公司「NexGen」是加拿大最大鈾礦開發商，他和各家礦業公司都認為，該國在未來的核能產業將扮演重要角色，其礦場甚至可成為美國核能未來的「絕對關鍵」要素。...

日本石川規模6.6極淺地震1人傷 新幹線一度停駛

日本石川縣能登地方昨天深夜發生推估規模6.6的極淺地震，最大震度5弱，除北陸新幹線一度停駛外，還造成1名70多歲女性受傷...

梅克爾回憶錄談習近平：中國多邊主義信念只是口惠

德國前總理梅克爾發行個人回憶錄「自由」，書中談到與中國國家主席習近平之間存在根本分歧；並批中國持續在南海擴張，引發周邊國...

德川幕府從未鎖國：日本如何逆轉中華，改寫東亞秩序？

德川幕府鎖國200年，造成江戶時代末期日本的封閉不振。如果沒有明治維新，日本差點變成當時的列強殖民地—— 這是一般我們對於日本近代史的印象。但是羅納德．托比（Ronald Toby）用精密的學術論述，告訴我們其實並非如此。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。