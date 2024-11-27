印尼地方選舉登場 普拉伯沃盼鞏固政治勢力

印尼今天舉行地方選舉，許多選民紛紛赴投票所投票。13時投票結束後，各民調機構的快速計票結果將在傍晚公布。學者表示，總統普拉伯沃盼藉由這場選舉鞏固地方的政治勢力，以確保中央政策能真正落實容易施政。

印尼今天舉行全國地方選舉，是該國史上規模最大的地方選舉，逾2億選民將選出545個地方首長，包括37名省長、93名市長和415名縣長。投票從7時開始至13時結束。

最受矚目的雅加達特區首長選舉，共有3名候選人競爭，分別是前西爪哇省長利德宛（RidwanKamil）、前內閣秘書阿農（Pramono Anung）和退休警官達爾曼（Dharma Pongrekun）。

許多選民一大早就赴投票所投票，今年63歲的雅加達居民盧比斯（Nasrul Lubis）表示，他將票投給利德宛，因為利德宛曾擔任西爪哇省長，有治理地方的經驗。

他向中央社說：「反觀另一候選人阿農只是由政黨推派，沒有當過地方首長的經驗，且可能淪為只聽命於黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）的首長。」

選前民調顯示，阿農和利德宛的支持度不相上下，2人分別由前總統梅嘉娃蒂所領導的印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）和總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）所領導的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）推舉。

民主奮鬥黨支持者、雅加達居民哈尼雅（Hernia）表示，她認為阿農最適合擔任雅加達省長，並表示，阿農是她的鄰居，她說：「（阿農）總是關心社區大小事，且他住的房子和我們沒什麼不同。」

另一名雅加達選民哈立姆（Halim）向中央社表示，他希望雅加達省長當選人未來能好好解決淹水問題，清理河川垃圾，使這座城市更有秩序也更安全。

印尼學者指出，這場地方選舉對普拉伯沃相當重要，因為他必須鞏固地方影響力，以確保中央政府的各項計畫能在地方落實，政策能有效地實施。

印尼大學法律系講師蒂蒂（Titi Anggraini）分析，作為總統及多個政黨組成的「印尼前進聯盟」的領導人，普拉伯沃必須靠其所推舉的首長，鞏固地方政治勢力，以確保中央政府各項計畫能在各地落實。

她告訴中央社：「若地方首長的（政治立場）與普拉伯沃一致，將使他更容易實施各項計畫及落實競選承諾。（若大部分的）地方領袖來自同一陣營，也會為普拉伯沃塑造良好形象。」

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-YusofIshak Institute）訪問學者馬德（Made Supriatma）則表示，普拉伯沃需要在地方有自己人馬，以確保政府能有效運作。

另外，前總統佐科威（Joko Widodo）的政治影響力也是此次選舉所關注的焦點。

佐科威在地方選舉的競選期間，積極為地方首長候選人公開站台，其中包括雅加達省長候選人利德宛，及中爪哇省長候選人魯菲（Ahmad Luthfi）。因此2人當選與否，將反映佐科威卸任後的政治影響力。

另外，總統普拉伯沃所領導的政治聯盟「印尼前進聯盟」和最大政黨民主奮鬥黨黨魁梅嘉娃蒂各自有推舉人選，因此這場選舉也被視為2人的政治影響力之戰。

今天的投票時間從早上7時至下午1時截止，各民調機構的快速計票結果將在傍晚公布，但官方計票結果則需在投票日之後的1至2週後才會公布。