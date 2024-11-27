快訊

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

班加不完、房買不起！鐵飯碗生鏽 年輕公務員南漂求生

不明無人機飛越美軍駐英基地 五角大廈展開調查

中央社／ 倫敦／華盛頓26日綜合外電報導
美國五角大廈發言人賴德。美聯社
美國五角大廈發言人賴德。美聯社

美國官員今天表示，他們在過去6天當中，發現多架不明無人機飛越美國空軍位於英國的3個基地上方。目前美軍基地未有人員、設備受影響，美方已就此事展開調查。

美方一名發言人在回覆路透社的電子郵件中寫道：「從11月20日到11月26日，在拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）、麥登豪基地（RAFMildenhall）和費特威爾基地（RAF Feltwell）附近及上空，發現多個小型無人航空系統。」

這3個基地均由美國空軍向英國租用，其中2個位於索夫克郡（Suffolk）、1個位在諾福克郡（Norfolk）。

美國五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）表示，美軍嚴正看待相關事件，「軍事基地負責人目前認為，這些侵入事件並未影響到基地人員、設施或我們在這些基地裡的資產」。

他表示，小型無人機相當常見，目前還無法斷定這些無人機是由業餘愛好者還是其他人所操控。

不過，一名不願具名的美國官員表示，這起無人機事件看似不像業餘愛好者所為，而是有組織的行動，但他隨後強調，美軍會繼續調查此事。

一名英國國防部發言人表示，他們相當重視威脅，並在軍事基地中採取強而有力的措施，「我們正協助美國空軍展開因應行動」。

英國新聞協會（PA Media）引述消息來源指出，英國已派部隊協助美國空軍調查，這些飛越基地的無人機是由誰所操控。

據「泰晤士報」（The Times）報導，英國派出約60名軍事人員。針對部隊部署行動，英國國防部和美國空軍未立即回應置評請求。

空軍 美國 英國

延伸閱讀

俄軍開戰以來「最快速度」烏東挺進中 一個月相當於奪半個倫敦

今年第3度！美軍P-8A巡邏機穿越台海 國軍全程監控

美軍P-8A海神式巡邏機飛越台海 共軍：全程跟監

休兵有但書…以軍同意暫撤 但要求派美軍駐紮

相關新聞

川金會將再現！路透：川普團隊正在討論與金正恩「進行直接會談」

韓聯社引述路透報導，美國候任總統川普的團隊正在討討論尋求與北韓領導人金正恩「進行直接會談」，希望藉此降低武裝衝突的風險。

不明無人機飛越美軍駐英基地 五角大廈展開調查

美國官員今天表示，他們在過去6天當中，發現多架不明無人機飛越美國空軍位於英國的3個基地上方。目前美軍基地未有人員、設備受...

美國發展核能的關鍵要素？加拿大或靠鈾成全球核能強權

2011年日本福島核災重傷全球對核能的觀點，鈾這項核能關鍵金屬原料的價格，也在福島核災後大幅下跌。然而，過去5年，鈾價卻出現了逆轉，全球鈾價飆升逾200%，成為今年表現最好的商品之一。 企業家柯里爾（Leigh Curyer）開採鈾礦近20年，他的公司「NexGen」是加拿大最大鈾礦開發商，他和各家礦業公司都認為，該國在未來的核能產業將扮演重要角色，其礦場甚至可成為美國核能未來的「絕對關鍵」要素。...

日本石川規模6.6極淺地震1人傷 新幹線一度停駛

日本石川縣能登地方昨天深夜發生推估規模6.6的極淺地震，最大震度5弱，除北陸新幹線一度停駛外，還造成1名70多歲女性受傷...

梅克爾回憶錄談習近平：中國多邊主義信念只是口惠

德國前總理梅克爾發行個人回憶錄「自由」，書中談到與中國國家主席習近平之間存在根本分歧；並批中國持續在南海擴張，引發周邊國...

德川幕府從未鎖國：日本如何逆轉中華，改寫東亞秩序？

德川幕府鎖國200年，造成江戶時代末期日本的封閉不振。如果沒有明治維新，日本差點變成當時的列強殖民地—— 這是一般我們對於日本近代史的印象。但是羅納德．托比（Ronald Toby）用精密的學術論述，告訴我們其實並非如此。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。