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日本石川規模6.6極淺地震1人傷 新幹線一度停駛

中央社／ 東京27日綜合外電報導
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

日本石川縣能登地方昨天深夜發生推估規模6.6的極淺地震，最大震度5弱，除北陸新幹線一度停駛外，還造成1名70多歲女性受傷，日本氣象廳呼籲未來一週留意相同規模地震。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，這起地震震源位於石川縣西側外海、深度約7公里，推估規模6.6。

專精地震與海嘯機制的日本東京大學地震研究所名譽教授佐竹健治說，有關這次地震，整體來看雖然可視為今年1月能登半島地震的餘震，但因為震源不同，位於1月位移斷層西側更靠西的位置，「這個地點可能有另一條海底活斷層，且可能已經開始活動」。

富士新聞網報導，這起地震發生在昨天晚上10時47分左右，在石川縣輪島市及志賀町同時觀測到最大震度5弱。

在發生震度4級搖晃的津幡町，1名70多歲女性因為臉部碰撞床緣送醫，所幸意識清楚。

地震發生後，北陸新幹線列車緊急停車，車內一度停電約5分鐘。JR西日本公司表示，北陸新幹線富山站到金澤站間共停駛約4小時。

氣象廳呼籲，接下來一週左右的時間，仍須留意相同規模的地震。

地震 新幹線 日本

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