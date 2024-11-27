巴西警方報告：波索納洛直接涉及2022年政變密謀

根據今天公布的884頁報告，巴西聯邦警察向最高法院提交前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）直接涉及策劃發動政變推翻他2022年敗選結果的證據。

路透社報導，這份最終警方報告是調查近2年的結果，從搜索票、電話監聽、財務紀錄與認罪協商證詞等蒐集到的證據，指波索納洛領導共謀犯罪。

報告稱：「至少自2019年起，在他擔任總統的剩餘任期期間，波索納洛就與其他官員合作，有效地策劃、指示與執行目的在廢除民主法治的具體行為。」

警方也發現，根據共謀者之間的對話與在總統官邸召開的會議，波索納洛對刺殺當時總統當選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和他競選搭檔的計畫「完全知情」。

這份報告援引8大證據支持對波索納洛提出涉嫌發動未遂政變的正式指控，包括他在2022年12月與武裝部隊最高指揮官會面，向他們提出擬議的政變計畫並要求他們加入。

根據警方說法，陸軍與空軍司令拒絕參與，而調查人員說，海軍司令、現已退役的海軍上將桑托斯（Almir Garnier Santos）表達支持。

桑托斯是上週警方正式指控涉及策劃政變的37人之一，其中大多是退役軍官，有些是現役軍官，包括波索納洛在內。巴西檢察總長現在將決定是否對波索納洛與他遭控涉案的共謀者提出指控。

波索納洛正式遭控發動未遂政變、暴力廢除民主法治與刑事組織，但他否認犯下任何罪行。

波索納洛今天在巴西利亞（Brasilia）向媒體表示，他從未謀議過政變。警方公布全面報告後，他的律師今天尚未回覆對此的置評要求。桑托斯的代表也未立即回應置評請求。

警方對波索納洛提出的正式指控，對他參選2026年總統的計畫造成新的打擊。美國總統當選人川普最近勝選，令波索納洛的盟友大受鼓舞，他們試圖推翻因波索納洛攻擊2022年投票合法性而遭禁止競選公職的法院裁決。