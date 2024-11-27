快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

梅克爾回憶錄談習近平：中國多邊主義信念只是口惠

中央社／ 柏林27日專電
德國前總理梅克爾。 歐新社
德國前總理梅克爾。 歐新社

德國前總理梅克爾發行個人回憶錄「自由」，書中談到與中國國家主席習近平之間存在根本分歧；並批中國持續在南海擴張，引發周邊國家強烈反對，也拒絕與台灣尋求解決方案，中國政治人物的多邊主義信念，「只是嘴上說說而已」。

梅克爾（Angela Merkel）在個人回憶錄「自由」（Freiheit）中提到，自2005年出任德國總理後，開始與中國建立多方合作關係，然而，隨著習近平於2013年接任國家主席，雙方互動逐漸暴露出理念上的差異。

回憶兩人初次見面，是在2010年習近平擔任中共中央黨校校長時。成長於共產東德的梅克爾認為，她對共產主義有深入認識，認為自己足以向習近平精準提出有關中國政治體制與中國共產黨角色的問題，然而對方仍稱，梅克爾誤把中國視為另一個東德，把她對中國人權等現狀的批評視為「對中國缺乏真正了解」。

對此，梅克爾在回憶錄中解釋，對她來說「社會上不存在一個能為所有人找到最佳道路並決定一切的團體，因為這將導致個人的不自由」。梅克爾認為，她的這個信念正是與習近平之間存在的根本分歧。

梅克爾強調，在人權問題上，她與習近平截然不同。她曾多次與中國異議人士碰面，表示她雖能幫助受迫害的個案，但卻無法改變中國對異議人士的系統性壓迫。

不過，儘管與習近平在價值觀上存在分歧，梅克爾仍選擇讓兩國在符合德國利益的領域展開政治上的務實合作。

回憶錄中，梅克爾特別提到的合作包括2014年中國與歐盟展開「中歐全面投資協定」（CAI）談判，以及與中國在對抗全球暖化議題上共同建立全球秩序框架。

梅克爾認為，「中歐全面投資協定」能減少外資在中國面臨的不公平限制，為歐洲企業提供更廣泛的市場准入；此外，與中國的經濟合作也能保障德國國內就業機會。

同樣符合德國利益的是與中國在氣候保護領域共同建立全球秩序框架。梅克爾指出，多年來中國二氧化碳排放量急劇增加，在她任期結束時，中國占全球二氧化碳排放量比例為31%，美國第二為13.5%，德國1.8%。

梅克爾表示，若中國能實現習近平於2020年聯合國大會時許下2060年達成碳中和的承諾，對德國甚至是全世界都有好處。

在回憶錄中談習近平的章節最後，梅克爾的落腳仍是批評。

她舉「一帶一路」與「九段線」為例，說明習近平提出將新絲路視為中國落實多邊主義的體現，但事實上，中國對發展中國家的投資反而加劇了他們對中國的依賴，限縮自身的主動權。

此外，2016年7月，國際仲裁法院對南海爭端的裁決已否定中國的「九段線」主張，然而中國卻無視國際法，繼續推動在南海的擴張行為，引發周邊國家的強烈反對，也拒絕與菲律賓、馬來西亞及台灣尋求解決方案。

梅克爾說，這些具體案例證實了，當前中國政治人物經常掛在嘴上說的多邊主義信念，「只是嘴上說說而已」。

德國 梅克爾 習近平

延伸閱讀

梅克爾稱延緩俄入侵烏 東歐諸國認是姑息

學者：習近平拉美行 填補全球秩序真空 區隔川普孤立路線

習近平結束南美訪程 返北京途中短暫訪問摩洛哥

習近平南美盡收囊中 會見玻總統：中玻是好朋友好兄弟

相關新聞

川金會將再現！路透：川普團隊正在討論與金正恩「進行直接會談」

韓聯社引述路透報導，美國候任總統川普的團隊正在討討論尋求與北韓領導人金正恩「進行直接會談」，希望藉此降低武裝衝突的風險。

梅克爾回憶錄談習近平：中國多邊主義信念只是口惠

德國前總理梅克爾發行個人回憶錄「自由」，書中談到與中國國家主席習近平之間存在根本分歧；並批中國持續在南海擴張，引發周邊國...

德川幕府從未鎖國：日本如何逆轉中華，改寫東亞秩序？

德川幕府鎖國200年，造成江戶時代末期日本的封閉不振。如果沒有明治維新，日本差點變成當時的列強殖民地—— 這是一般我們對於日本近代史的印象。但是羅納德．托比（Ronald Toby）用精密的學術論述，告訴我們其實並非如此。

陸駐紐大使警告：紐西蘭加入AUKUS 將不可避免對中紐關係產生負面影響

據路透社，大陸駐紐西蘭大使王小龍表示，如果紐西蘭加入安全組織AUKUS，將「不可避免地」對該國與中國的關係產生負面影響。...

美海軍：因應印太情勢 首艘維吉尼亞級潛艦抵關島

美國海軍指出，維吉尼亞級核動力快速攻擊潛艦「明尼蘇達號」今天抵達關島，加入關島原有的4艘洛杉磯級潛艦，在作戰的最前緣，協...

岩屋毅在義會見菲外長 敲定下月東京舉行美日菲三方海上安全會議

據日本放送協會NHK報導，日本外相岩屋毅日本時間昨晚在訪問義大利期間會見了菲律賓外長馬納羅，雙方同定將於12月在東京舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。