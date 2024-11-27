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梵蒂岡迎2025禧年 創新推出教宗回函、直播朝聖

中央社／ 羅馬27日專電

2025年是天主教每25年一度的禧年（Jubilee），為跟上數位時代與增加互動，梵蒂岡規劃推出不少新措施，包括發行「由教宗親自回應讀者來函」的雜誌，以及在聖伯多祿之墓裝設直播攝影機。

禧年是天主教徒朝聖、敬拜、贖罪的重要時節，在今年12月24日耶誕夜，聖伯多祿大教堂（St. Peter’sBasilica）的聖門將開啟，教宗將給予朝聖者赦免罪愆的祝福。隨之展開的2025禧年，可望讓梵蒂岡所在的義大利首都羅馬湧入多達3500萬朝聖客。

為迎接2025禧年，梵蒂岡宣布將推出新的雜誌「聖伯多祿廣場」（Piazza San Pietro），有義大利文、英文、西文3種版本，其中特別設置讀者來信專區，由教宗方濟各（Pope Francis）親自回應讀者信函。

在梵蒂岡向媒體提供的首期雜誌中，一位祖母寫信向教宗抱怨，她的兒女未讓一位孫子受洗成為天主教徒。對此教宗回應，讓小孩受洗是信靠上帝之舉，但不能強迫沒有意願的父母這麼做，教宗鼓勵這位祖母抱持希望與慈愛的態度來與下一代溝通對話。

梵蒂岡另宣布，將在聖伯多祿教堂的聖門，以及地下的聖伯多祿墓穴安裝直播攝影機（livestream），讓不克親臨的信徒，仍有機會在禧年「遠距」朝聖。教宗方濟各12月2日將為聖伯多祿之墓的直播攝影機舉行揭幕儀式。

依照天主教曆法，2025年禧年時間是從2024年12月24日至2026年1月6日。梵蒂岡表示將持續強化運用社群網路媒介，讓禧年的神聖與喜悅被更多人分享。

教宗 梵蒂岡 義大利

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