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川金會將再現！路透：川普團隊正在討論與金正恩「進行直接會談」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年6月，時任美國總統的川普（中左）與北韓領導人金正恩（中右）在兩韓非軍事區會晤。路透
2019年6月，時任美國總統的川普（中左）與北韓領導人金正恩（中右）在兩韓非軍事區會晤。路透

韓聯社引述路透報導，美國候任總統川普的團隊正在討討論尋求與北韓領導人金正恩「進行直接會談」，希望藉此降低武裝衝突的風險。

路透26日引述兩名消息人士表示，川普團隊中「多位」成員認為，由川普採取「直接接觸」的方式，最有可能打破與金正恩之間的僵局。

報導指出，相關政策討論仍在「變動中」，而川普尚未對此事做出最終決定。

川普第一任期曾與金正恩舉行3次會晤，首次於2018年在新加坡舉行，其後於越南及2019年在北韓邊界板門店停戰村進行。然而，這些會談未能在朝鮮半島無核化問題上取得具體成果。

接任的拜登政府未曾與北韓直接接觸，北韓則進一步提升其核武及飛彈庫的精密程度。

川普再次當選使他與金正恩的外交前景重燃希望，特別是在川普任命黃之瀚出任首席副國安顧問後，黃之瀚過去擔任川普第一任國務院官員，曾「協助促成川普與金正恩會晤」。

路透報導，川普的初步目標是「重新建立基本接觸」，但進一步的政策目標或具體時間表尚未確定。

川普本屆競選期間，曾暗示將採取與金正恩直接接觸的政策，他也以自己與金正恩的私交自豪。

「我與北韓的金正恩關係良好，」川普在8月的一場造勢表示，「我們也看過他的核能力，那非常可觀……你懂的，關係良好是好事，並不是壞事。」他補充道。

川普再次當選後近3周，金正恩尚未對他的勝選表態。

北韓 川普 金正恩

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