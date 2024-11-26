快訊

12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就搶合照

幕後／接見中華隊大談棒球經！資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

巴基斯坦挺繫獄前總理民眾首都示威 安全部隊4死

中央社／ 伊斯蘭馬巴德26日綜合外電報導

巴基斯坦政府表示，要求釋放前總理伊姆蘭汗的抗議人士今天造成國家安全部隊4名成員殉職。群眾不服從警方執法，步步進逼首都伊斯蘭馬巴德巿中心。

法新社報導，挺伊姆蘭汗（Imran Khan）的示威群眾車隊自24日起持續朝伊斯蘭馬巴德前進，他們移走路障，並與朝他們發射橡膠子彈和催淚瓦斯的警察及準軍事部隊發生衝突。

儘管伊斯蘭馬巴德已實施公共集會禁令，數名法新社記者今天下午仍在巿中心看到1萬多名示威者，有些人持棍棒和彈弓。他們打算占領政府機關所在區塊內的1個廣場，並且已經挺進到距離僅約1.6公里處。

數十起官司纏身的伊姆蘭汗遭到禁止參加今年2月的大選，他聲稱這些訴訟目的在阻撓他復出。那場大選因為舞弊疑雲而蒙上陰影。

伊姆蘭汗創立的巴基斯坦正義運動黨（PakistanTehreek-e-Insaf）不顧政府打壓，仍定期集會。今天的集會是自從他去年8月繫獄以來，在伊斯蘭馬巴德出現的最大1場。

巴基斯坦政府表示，4名國家準軍事部隊成員在1條通往政府機關區的巿區幹道上，遭到暴民駕車輾斃。

另據通報，昨天也有1名警察在暴動中殉職。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）透過聲明表示：「破壞分子並非尋求改革，而是要造成流血。這不是和平抗爭，這是極端主義。」

伊斯蘭 巴基斯坦

延伸閱讀

巴基斯坦教派衝突至少82死 政府調停達成停火7天

什葉派車隊才遇襲…巴基斯坦伊斯蘭不同教派再傳衝突 釀32死47傷

巴基斯坦西北武裝分子襲擊 8士兵死亡、7警被綁架

巴基斯坦火車站大爆炸！至少20死30傷

相關新聞

回憶錄「自由」上巿 德國前總理梅克爾：無悔於移民和對俄政策

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的回憶錄「自由」（Freedom）今天在全球以30種語言發行。她在書中堅定...

法新社盤點2024年5位改變世界重要人物 「台灣囝仔」黃仁勳入列

2024年將邁入尾聲，法新社盤點今年從人工智慧（AI）至歐洲足壇的5位重要人物，率領輝達（NVIDIA）登上全球市值最高...

日本札幌大樓爆炸4人受傷 起火點在2樓酒吧…警疑遭縱火

日本北海道札幌市薄野地區一棟大樓今天發生爆炸，原本傳出3人受傷，但目前已知4名男女受到燒傷，其中1人傷勢較重呈現昏迷。警...

大陸商船疑與海底電纜遭斷有關 丹麥：正與中國談判

兩條波羅的海電纜被切斷後，丹麥一直在監控一艘停泊其外海的中國船隻。丹麥今天表示，正針對這艘船與中國談判。瑞典則希望這艘中...

影／札幌鬧區大樓傳出爆炸與起火 至少4受傷、1昏迷不醒

日本北海道札幌市中心鬧區的一棟建築26日下午傳出爆炸聲響，火苗則從窗戶竄出。消防單位表示，有4人受傷，其中一名男子昏迷不...

北海道札幌鬧區大樓傳爆炸聲「窗戶冒火」 3受傷其中1昏迷

日本北海道札幌市鬧區的薄野地區一棟大樓，今天下午有路人通報「聽到爆炸聲響並看到窗戶冒火」。消防單位表示，已知3人受傷，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。