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回憶錄「自由」上巿 德國前總理梅克爾：無悔於移民和對俄政策

中央社／ 柏林26日綜合外電報導
梅克爾（右）在回憶錄中透露，2016年英國脫歐的公投結果，讓她受到「痛苦折磨」，並很自責，但她後來認為當時的英國首相卡麥隆（左）是咎由自取。路透
梅克爾（右）在回憶錄中透露，2016年英國脫歐的公投結果，讓她受到「痛苦折磨」，並很自責，但她後來認為當時的英國首相卡麥隆（左）是咎由自取。路透

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的回憶錄「自由」（Freedom）今天在全球以30種語言發行。她在書中堅定捍衛領導歐洲第一大經濟體16年的作為，包括庇護移民和對俄羅斯的政策。

法新社報導，自從2021年卸任以來，梅克爾一直遭到指責，其中包括對莫斯科過度軟弱、過度依賴俄羅斯廉價天然氣而陷入危殆，還有對移民敞開大門的政策也被認為引發動盪，造成極右派勢力崛起。

她的自傳上巿時機，正值烏克蘭和中東戰火熾燒、美國前總統川普即將再度入主白宮、以及德國本月因執政聯盟瓦解而面臨提前大選之際。

現年70歲的梅克爾以冷靜沉穩、處變不驚的領導風格而青史留名，她在736頁自傳「自由」中駁斥當前任何一場動亂是因為自己的過失引起。這本書由梅克爾和長期顧問鮑曼（Beate Baumann）合著。

淡出公眾視野多年後，她接受多場訪問，回憶在前東德共產黨統治之下的童年歲月，以及與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及川普的激烈交鋒。談到川普，她認為，「有專制獨裁傾向的政治人物令川普為之傾倒」。

她在書中也深入剖析自己的思想和行動，包括為她任內最後幾年治理下註腳的2015年歐洲難民潮期間作為。

梅克爾因為拒絕驅逐奧地利邊境為數眾多尋求庇護者，導致逾100萬人進入德國，並且因而助長極右派德國另類選擇黨（AfD）崛起而挨批。

當時曾經把與一名敘利亞難民合影照片上傳的梅克爾指出，自己「仍然不理解…怎麼有人會以為照片中一張友善面孔就足以鼓舞大批的人逃離祖國」。

她一方面重申「歐洲永遠必須保護其外部邊界」，同時強調「繁榮和法治永遠會讓德國和歐洲成為人們心之所嚮」。

針對德國另類選擇黨這個議題，她示警德國主流政黨別一味空談，卻「沒有對現有問題提出具體解決之道」，只會讓主流運動「失敗」。

在對俄羅斯關係上，梅克爾捍衛自己多年以來與蒲亭進行接觸的作法。

她形容蒲亭「永遠在提防著、害怕遭人擺布、隨時準備好進擊，包括一邊行使權力一邊大秀馴犬功夫，以及讓別人等他」。

不過她認為，「儘管有這些困難」，自己「沒有斷絕對俄羅斯接觸」，並且「透過貿易維繫關係」的作法正確。

她同時為自己2008年羅馬尼亞布加勒斯特高峰會時反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）一事辯護；她強調，以為候選國地位就可以阻止蒲亭侵略烏克蘭只是個虛幻的想法。

在能源議題上，外界批評梅克爾允許經波羅的海連結德國和俄羅斯的天然氣管道。不過她強調，北溪1號（Nord Stream 1）由在她之前擔任總理的蒲亭老友施若德（Gerhard Schroeder）簽署。

北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線雖於俄羅斯2014年併吞克里米亞（Crimea）之後由梅克爾批准，但她主張，當時要「德國和歐洲聯盟諸多成員國的企業和天然氣用戶接受」必須從其他來源進口昂貴液化天然氣，「這有其困難」。

俄羅斯 德國 梅克爾

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