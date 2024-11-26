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蓄意增重超過20公斤逃避兵役 南韓26歲男子被判有罪

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名南韓士兵在2024南韓陸軍國際國防工業展（KADEX）上手持一把SNT Motiv K14狙擊步槍，攝於10月。非新聞當事人。法新社
一名南韓士兵在2024南韓陸軍國際國防工業展（KADEX）上手持一把SNT Motiv K14狙擊步槍，攝於10月。非新聞當事人。法新社

美聯社與南韓先驅報報導，南韓首爾東部地方法院26日表示，一名男子蓄意增重超過20公斤，意圖逃避兵役改服社會役，已被判有罪並處以緩刑。

南韓所有身心健全的男性國民都必須入伍服役18至21個月，但有健康問題的役男可改至社區服務中心等非軍事設施履行義務，如果問題嚴重則會免除兵役。南韓兵役法還規定，無正當理由逃避兵役的役男，可處最高3年有期徒刑。

被告2017年接受初次體檢時，身高169公分、體重83公斤，判定為體檢2級，會讓他具有服役於作戰役種的資格。但熟人建議，如果他超重，就可以被判定為改服社會役的體檢4級。於是，被告遵循朋友提議，將日常食物攝取量加倍，並且專吃高熱量食品，還辭去送貨員的兼職工作。

被告在2022至2023年的3次體檢分別為102至105公斤，2023年6月的最終體檢體重為102.3公斤，以169公分的身高來說，BMI指數為嚴重肥胖的35.8，獲判為適於社會服務的體檢4級。同時，根據法院的說法，在體檢之前，該男子還喝下大量的水。

首爾東部地方法院法官以違反兵役法為由，判處該男子1年有期徒刑，緩刑2年。被告的一名熟人因協助和教唆犯罪，獲判1年徒刑並予緩刑。韓媒報導，兩人是朋友，均為26歲。該名友人據報提供具體的增重計畫鼓勵被告，但他否認檢方指控，證稱自己從未想過被告會堅持到底。

目前還不清楚該男子犯行是如何被查出，也不清楚他是否在受審前開始服役。法院只表示，因為被告及其友人都沒有前科，而且被告承認違法行為，也承諾忠實履行軍事義務，因此決定判處相對較輕的刑罰。檢方與2名被告均未提出上訴。

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