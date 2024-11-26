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日本札幌大樓爆炸4人受傷 起火點在2樓酒吧…警疑遭縱火

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本北海道札幌市中心鬧區一棟建築26日下午傳出爆炸聲響，火苗則從窗戶竄出，消防單位稱4人受傷，其中一名男子昏迷不醒。 圖/取自STVニュース北海道
日本北海道札幌市中心鬧區一棟建築26日下午傳出爆炸聲響，火苗則從窗戶竄出，消防單位稱4人受傷，其中一名男子昏迷不醒。 圖/取自STVニュース北海道

日本北海道札幌市薄野地區一棟大樓今天發生爆炸，原本傳出3人受傷，但目前已知4名男女受到燒傷，其中1人傷勢較重呈現昏迷。警方懷疑有可能是縱火案件，正展開調查。

日本北海道放送（HBC）報導，發生爆炸的是位於札幌市中央區一棟6層樓高、有多家餐飲店進駐的大樓。失火樓層為2樓到3樓，起火點研判位於2樓酒吧。

消防單位表示，火勢在約1小時後撲滅，但大樓內外總計有4名男女受到燒傷。

警方根據目擊者及正好在場的民眾說法，認為有可能是縱火案件正展開調查。

讀賣新聞報導，參與調查的相關人士透露，目前接獲有人潑灑疑為汽油液體的情報，北海道警方正在調查起火的事發過程。

事發現場位於薄野地區的中心區域，各種店家進駐的大樓與商業設施林立。

北海道 日本 火災 爆炸

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