日本札幌大樓爆炸4人受傷 起火點在2樓酒吧…警疑遭縱火
日本北海道札幌市薄野地區一棟大樓今天發生爆炸，原本傳出3人受傷，但目前已知4名男女受到燒傷，其中1人傷勢較重呈現昏迷。警方懷疑有可能是縱火案件，正展開調查。
日本北海道放送（HBC）報導，發生爆炸的是位於札幌市中央區一棟6層樓高、有多家餐飲店進駐的大樓。失火樓層為2樓到3樓，起火點研判位於2樓酒吧。
消防單位表示，火勢在約1小時後撲滅，但大樓內外總計有4名男女受到燒傷。
警方根據目擊者及正好在場的民眾說法，認為有可能是縱火案件正展開調查。
讀賣新聞報導，參與調查的相關人士透露，目前接獲有人潑灑疑為汽油液體的情報，北海道警方正在調查起火的事發過程。
事發現場位於薄野地區的中心區域，各種店家進駐的大樓與商業設施林立。
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