大發衝突財 中菲南海爭端遭假消息網站操縱牟利
法新社的一項調查發現，中國和菲律賓船隻在南海的對抗行動，遭到假消息網絡操縱利用並藉此牟利，這類行動也會對區域安全構成風險。
法新社報導，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）2022年上任並開始在領土主張問題上對抗中國以來，社群媒體上充斥誇大菲國防衛能力或暗示該地區將爆發戰爭的貼文。
法新社發現一個由數十個臉書（Facebook）和YouTube頻道組成的網絡，該網絡會將用戶引導至看似利用人工智慧（AI）快速製造無根據說法的假新聞網站，藉此賺取廣告收入。
分析人士表示，目前無法判斷該網絡是否與國家行為者有直接關係，但網絡內容時常反映中國在南海領土爭端中的立場。
該網絡相關頁面和頻道共有超過1000萬粉絲。
倫敦智庫「戰略對話研究所」（Institute for StrategicDialogue）資深分析師湯瑪斯（Elise Thomas）表示，在勞動力相對便宜的東南亞，假消息營利活動已發展為「大型產業」。
「這是個可怕的行業，很大部分都是建立在坑殺別人之上。」
部分社群媒體頁面和網站聲稱源自美國，但實際上都是由印尼、泰國、孟加拉、印度和巴基斯坦等亞洲國家的人員負責管理。
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