大馬沙巴專屬經濟區 2艘中國海警船侵入性巡邏

南海主權爭議頻傳，馬來西亞國防部雖稱捍衛國家主權，應對南海威脅，不過，2艘中國海警船今天再度出沒東馬沙巴外海的專屬經濟區海域，進行侵入性巡邏，形成安全隱患。

中國在南海持續擴大島礁基礎建設與軍事能力，對包括菲律賓、越南、印尼與大馬等周邊聲索國家造成嚴重威脅，但中國援引歷史依據主張擁有南海大部分區域主權。

中國自然資源部去年公布2023年版標準地圖，將東馬的沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）附近大部分海域納入領土範圍，中國海警船頻頻現身爭議海域，引發國際社會與大馬關注。

國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）今天在社群媒體X發文揭露，有2艘中國海警船在大馬專屬經濟區內進行侵入性巡邏行動。

署名上尉的軍事觀察員哈茲（Muhammad HaziqHafizan）指出，這2艘編號CCG 5402、CCG 5403的海警船迄今仍在專屬經濟區徘徊，尤其，CCG 5403海警船就在南康暗沙（South Luconia Shoals）的瓊台礁（Luconia Breakers）海域。

瓊台礁位於南康暗沙，在東馬砂拉越的美里（Miri）西北方82海里專屬經濟區（EEZ）內，屬於海洋國家公園，如果海象良好並以船速10節估算，從美里駕小船約需10小時航程。

沙巴的海釣釣友說，瓊台礁非常靠近美里。

關注南海軍事動態的學者陳明（Minh Tran）認為，馬來西亞、菲律賓、越南和印尼等國都是中國常態侵略行動的受害者，如今正是南海國家聯手回應中國持續侵犯主權的時候。

馬來西亞皇家海軍（TLDM）為因應與日俱增的南海爭議海域緊張情勢，持續監控麻六甲海峽（TheStrait of Malacca）、南海、蘇拉威西海（SulawesiSea）與蘇祿海（Sulu Sea）。大馬海軍以每週7天的全天候24小時巡邏。

馬來郵報（Malay Mail）今天報導，大馬第一艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）建造計畫今年底完成，隨後進行泊港測試（HAT）與海上測試（SAT），第二艘濱海戰鬥艦預計明年中期下水並進行泊港與海上測試。

對於南海日益增加的外部安全威脅，國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）今天強調，大馬會加速濱海戰鬥艦建造工程，堅守捍衛主權責任，應對來自國家海域的安全威脅，尤其是南海地區。