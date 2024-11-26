星巴克的咖啡師班表出包 計算出勤薪資靠紙筆

星巴克（Starbucks）北美地區咖啡師的排班軟體供應商受到勒索軟體攻擊，影響到星巴克支付薪水給咖啡師的作業，也沒辦法用電腦管理班表，大家只好拿起紙筆手工紀錄班表，才能計算工時和應該領到的薪資。

星巴克的發言人周一（25日）表示，第三方供應商出現的軟體問題，只令內部員工的班表和出勤追蹤系統中斷，對顧客的服務沒有受到影響。公司現在致力確保員工有出勤的工時薪資支付沒有短少。

美國媒體報導，全球大型供應鏈軟體供應商Blue Yonder，為星巴克等連鎖零售商提供班表計薪軟體，因為遭受勒索軟體攻擊，正在搶修中。除了星巴克，英國的生鮮連鎖零售商Morrison說，一開始他們的倉儲管理系統受影響，現在啟動備援系統後，已可運作。也是使用Blue Yonder軟體的英國超市Sainsbury's表示，因為有備援，他們沒有經歷中斷狀況。

彭博資訊看到的星巴克內部通告說，Blue Yonder目前並未提供問題可望何時解的時間表，公司希望不要再拖到下星期之後，等待修復期間將持續以各種可行方法，改善薪資給付的正確度。不過由於星巴克通常都是在三周前開出值班表，公司現在提供的人工作業表單，日期到12月9日那一周。

Blue Yonder周一發出聲明說，已經通報客戶事故狀況，「將持續適切的溝通」。公司結合外部資安公司，修復已有進展，同時也採取多個防護與鑑識規程。