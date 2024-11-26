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北海道札幌鬧區大樓傳爆炸聲「窗戶冒火」 3受傷其中1昏迷

中央社／ 東京26日綜合外電報導
札幌鬧區情境示意圖。圖／Ingimage
札幌鬧區情境示意圖。圖／Ingimage

日本北海道札幌市鬧區的薄野地區一棟大樓，今天下午有路人通報「聽到爆炸聲響並看到窗戶冒火」。消防單位表示，已知3人受傷，其中1名男性昏迷。

日本放送協會（NHK）報導，這棟位於札幌市中央區薄野地區的大樓，今天下午3時18分左右有路人通報消防單位「聽到爆炸聲響並看到窗戶冒火」。

消防單位出動消防車等各式車輛共17輛負責滅火，警消正調查詳細事發狀況。

事發現場是各種店家進駐的大樓立林地區，引發許多民眾駐足觀看滅火的騷動。

北海道 日本 爆炸

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