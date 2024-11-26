北海道住宅區發現疑為砲彈物體 自衛隊完成回收

日本北海道砂川市住宅區今天上午被發現一個疑為砲彈的物體，自衛隊已派員完成回收。雖然過程中一度呼籲附近居民疏散，但無人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午9時30分過後，砂川市住宅區居民報警表示「有可疑物體掉落車道上」。

警方趕赴現場發現這個物體直徑約20公分、長度約80公分，外觀看似筒狀砲彈。

NHK出動直升機進行拍攝，可以看到約有10位警察與自衛隊員在車道旁確認可疑物體，並在中午前由自衛隊員回收。

現場距JR砂川站約2公里，附近還有一所高中，警方因此一度呼籲居民與學生等疏散，但無人受傷。