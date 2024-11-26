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共同社誤報官員參拜靖國神社 日本政府：極為遺憾

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本共同社針對過去誤報現任外務政務官生稻晃子參拜靖國神社報導做出更正並致歉，內閣官房長官林芳正今天在記者會上表示，「對於未根據事實的報導被發布，感到極為遺憾」。

日本讀賣新聞報導，共同社今年11月25日針對生稻曾於2022年8月15日參拜靖國神社的報導進行更正，表示「並未向本人確認就撰寫報導」。

關於被列入世界文化遺產的日本「佐渡島金山」，生稻11月24日出席在佐渡市內舉辦的一場追悼包括朝鮮半島出身者在內所有勞工的儀式，但韓國政府並未派員參加，而是選擇在隔天的11月25日自行舉辦追悼儀式。

面對共同社報導可能影響韓國方面的判斷，林芳正說「錯誤的報導肇生混亂」，表達要求共同社說明事實關係與過程的想法。

共同社今天聲明指出，在有關2022年8月15日二次大戰結束日參拜靖國神社的新聞中，雖然當時報導自民黨參議員（現任外務政務官）生稻晃子有前往參拜，但實際情況是生稻並未參拜，報導內容錯誤。

聲明指出，在採訪國會議員出入靖國神社的過程中，雖然獲知有人看到生稻進入神社內，但記者在未向生稻本人直接確認的情況下就撰寫報導。

聲明指出，由於生稻今年11月24日否認就任參議員後曾參拜靖國神社，讓他們對當時採訪過程進行調查。結果得知當天參拜的多位自民黨議員表示「生稻並不在場」，加上生稻個人否認，讓他們判斷當初提供訊息者看錯人。

這篇錯誤報導已被發布到國內外。就連韓國政府相關人士未參加這場生稻作為日本政府代表出席的「佐渡島金山」勞工追悼儀式相關報導上，也都明確聲稱生稻有參拜靖國神社。

聲明表示，韓國外交部對此指出，「我們知悉生稻議員曾於2022年8月15日參拜靖國神社」，因此，報導可能對日韓外交造成影響。

共同社編輯局長高橋直人在聲明中表示，對以生稻議員為主，包括新潟縣、佐渡市、追悼儀式執行委員會等地方相關人士及讀者大眾造成困擾，在此深深致歉。未來將針對包括採訪方式在內，徹底採取防止類似情況再度發生的對策。

位於東京的靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

日本 議員 靖國神社

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