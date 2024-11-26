海地太子港暴力猖獗 聯合國：10天內4萬多人逃亡
聯合國移民機構今天表示，海地首都太子港幫派暴力激增，本月短短10天內就有超過4萬人逃離家園。
國際移民組織（International Organization forMigration）表示，這是兩年來最嚴重的一次逃亡潮，在11月11日至20日這段期間，太子港（Port-au-Prince）共有4萬965人流離失所，其中有些人已是第2次或第3次無家可歸。
國際移民組織海地負責人古德斯坦（GregoireGoodstein）在聲明中表示：「這種流離失所的規模，是自2022年我們開始因應人道主義危機以來前所未見。」
過去兩週，太子港及周邊地區幾個街區一直是黑幫聯盟「共生」（Viv Ansanm）的衝突熱點。這個聯盟2月成立，目的是推翻時任總理亨利（Ariel Henry）。
國際移民組織表示，海地共計有超過70萬人流離失所。
古德斯坦還說：「這場危機不僅僅是人道主義挑戰，也是對我們集體責任的考驗。」
海地數十年來飽受政治動盪之苦，而最近的安全危機與被控謀殺、綁架和性暴力的武裝幫派有關。
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