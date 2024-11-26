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歐盟性別暴力嚴重 5000萬女性曾遭傷害

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項報告指出，歐盟三分之一的女性曾遭受暴力。（Photo by princessdlaf on Unsplash under C.C License）
一項報告指出，歐盟三分之一的女性曾遭受暴力。（Photo by princessdlaf on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】歐盟三分之一的女性曾遭受各種暴力，卻只有不到兩成受害者願意報案！一項報告指出，歐盟約有5000萬名女性受到暴力對待，包括性暴力、身體暴力和強暴等，其中年輕女性的比例最為明顯。對此，歐盟今年通過打擊性別暴力的新指令，盼能更加保障婦女和女孩的人身安全。

性別暴力危機

衛報》報導，歐盟基本權利署及相關機構的調查指出，歐盟約有5000萬名女性在家庭、工作場所和公共場所中，曾遭受性暴力和身體暴力。

此外，針對歐盟申報暴力事件的女性人數統計，其中14個成員國增加、2個成員國保持不變及11個成員國減少。事實上，近64%的女性表示，她們曾與朋友、家人或親戚談論過暴力事件，五分之一的女性前往醫療或社會服務機構，但僅有13.9%的女性向警方報案。

「歐盟仍無法保障女性安全。」歐洲基本權利署主任勞蒂奧表示，相較過去十年來的數據顯示，女性遭受暴力的狀況依舊沒有改變，如同「看不見的暴力流行病」。報告強調，芬蘭、瑞典、匈牙利、丹麥和盧森堡的女性一生中遭受性暴力和身體暴力的人數最多，而18至29歲年輕女性的趨勢最令人擔憂。。

女性安全保障

歐洲新聞網》報導，歐盟今年通過「打擊暴力侵害婦女和家庭暴力」指令，包括對公眾人物、記者和人權活動家犯罪的加害者實施新處罰，以及禁止強迫婚姻和女性生殖器切割的新規範。

然而，歐盟過往推出實現性別平等和打擊性別暴力的法案，但由於庇護所、監測或資料收集的資金不足，使得一些成員國因缺乏資源而無法實施。再者，歐盟必須在新規範中將「強暴」列為歐盟層級的犯罪行為，但成員國之間仍未取得共識。

「性別暴力是一種危機狀況。」歐洲性別平等研究所主任舍勒表示強調，針對婦女的暴力行為，必須要像過去處理任何危機一樣緊迫地做出反應，婦女和女孩都應獲得安全保障。

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