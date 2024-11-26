做好第三次世界大戰準備！北約最高將領：防範俄中經濟勒索

隨著俄羅斯總統普亭加劇第三次世界大戰威脅，北約最高將領、軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）25日警示成員國，做好因應戰爭的準備，尤其喊話工商業界，調整生產和物流管道，防範受到俄羅斯和中國大陸經濟勒索的影響。

荷蘭皇家海軍上將包爾25日在歐盟重要智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）談到，威懾不僅止於軍事能力，因為所有可用工具都可以且將會被用於戰爭中。尤其有針對性的破壞行為增加，歐洲在能源供應方面更看出這點。

包爾表示，歐美商業領袖必須清楚，商業決策對國家安全具有戰略後果，「軍隊贏得了戰役，商界贏得了戰爭」。

他說，若能確保無論任何情況都能提供所有關鍵服務和貨品，那就是威懾的關鍵一環。