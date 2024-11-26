環境部組觀察團：精進減塑 訂10年目標

全球塑膠公約第五輪談判（INC-5）昨於南韓釜山登場，環境部表示，他們除了組成觀察團參與，也成立戰情中心隨時掌握談判進度，待塑膠公約條文明朗化後，盤點各項工作及協商各部會，讓我國塑膠管理政策更為精進。

環境部指出，為掌握本次會議談判進程及蒐集國際資訊，環境部循環署組成觀察團參與，團員包含政府代表、產業代表及學術研究人員，觀察團將蒐集會議談判進度及各國意見回傳國內掌握。

環境資源研究發展基金會顧問樊國恕昨天透過現場連線指出，這次INC-5會議註冊人數超過三八○○人，比上次參與人數還多，因年底前塑膠公約很可能定案，分歧意見必須開始收斂，各界也相當關注。

綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷指出，塑膠生產必須減量才能減緩塑膠汙染以及守住淨零目標，本次全球塑膠公約第五次談判會議成立的四個工作小組，包含塑膠生產、原料等進行討論。

張凱婷強調，從生產端的塑膠減量刻不容緩，環境部除擴大現有的減塑方針，接下來更重要是進一步引導各部會投入，共同研議塑膠減產方向。以塑膠原料為例，已有澳洲、德國、菲律賓等四十個國家及地區，支持減少塑膠生產的方向，這是台灣的減塑以及淨零政策都缺乏的元素。

環境部長彭啓明表示，我國減塑目標要完全達到有相當難度，後續會邀集各界根據塑膠公約內容，共同調整和研擬二○二五至二○三五年的減塑政策及目標，最快明年上半年可出爐。