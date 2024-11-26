舉牌抗議、發連署書 環團升「巨眼」監督塑膠公約談判

全球塑膠公約最後一輪談判（INC-5）第一天，各國代表陸續在上午十點前抵達釜山BEXCO會展中心，環團也趕在談判代表入場前在場外表達對塑膠汙染的憂心。從舉牌抗議、發送連署書，到升起倡議旗幟，樣式多元但訴求相近。

美國是全球主要的塑膠生產國之一，八月曾表態支持塑膠減產相關條文，但擁護化石燃料的川普明年一月將就任美國總統，增加談判變數。「塑膠汙染連線（Plastic Pollution Coalition）」成員在場外分送傳單，上頭有連署QR CODE，希望向美國政府倡議，對全球塑膠條約採取更強硬的立場。該連署預計搜集五萬個簽名，目前已蒐集超過一半。

綠色和平則在場外升起一面長卅公尺、寬廿四公尺的「萬眾矚目」（We are watching）巨型旗幟，由全球數千張人像照片拼成巨大的馬賽克眼睛，其中有超過兩百張人像來自台灣，意謂全球公民都在關注塑膠公約談判進展。「科學數據已顯示，解決汙染的唯一辦法就是停止生產這麼多塑膠。」綠色和平代表團團長福布斯（Graham Forbes）呼籲政治領袖挺身而出，把人類和地球的利益放在化石燃料公司的利益之前。

在談判代表排隊入場的入口處，也有民眾全身上下纏滿塑膠廢棄物並閉上雙眼、不發一語，表達「塑膠使人窒息」。「塑膠協議釜山市民行動」及「草根聯盟」等韓國環團則聚集卅多人，在BEXCO會展中心外舉牌抗議，齊呼「塑膠，該停止了！」、「回收不是解答、承諾減少生產」等口號。