菲正副總統內訌加劇 軍方躁動

對菲律賓副總統薩拉日前公開聲稱已找殺手追殺總統馬可仕，菲律賓司法部廿五日表示，已給薩拉五天時間，傳喚她說明此事。鑒於菲律賓正副總統內訌愈演愈烈，菲國參謀總長布勞納同日在三軍總部向菲軍官兵喊話，提醒軍人應效忠國家。

馬可仕和薩拉分屬菲律賓兩大家族：馬可仕及杜特蒂家族。兩人前年搭檔角逐正副總統大選，當選後由於對外交政策與掃毒等議題的歧見而漸行漸遠。

菲律賓司法部廿五日點名薩拉是暗殺馬可仕陰謀的藏鏡人，並限期薩拉應訊解釋她廿二日在視訊記者會宣稱因自己面臨生命威脅，已交代殺手若她遭遇不測，就啟動追殺馬可仕計畫的說法。

馬可仕廿五日首次公開回應薩拉前述威脅，認為這番言論已構成犯罪，不能姑息。他說，應尊重眾院的權力分立，包括召開聽證會調查貪腐案。他是指薩拉近來因辦公室經費被控不當使用而被眾院調查。她則認為這是馬可仕政府的政治迫害，企圖藉此彈劾她。

薩拉父親是前總統杜特蒂，其家族地盤在菲律賓南部的民答那峨島納卯市。短影音平台「抖音」海外版TikTok最近流傳的影片顯示，納卯當地的部隊正開往馬尼拉保護薩拉。菲律賓軍方廿五日聲明強調這並非屬實。

薩拉廿五日也發出公開信，指稱菲律賓國安會的功能僅限於制定政策，維護國家主權、人民安全及民主制度。她要求國家安全顧問安約提出開會記錄，以證明國安會是否曾將副總統對總統、而且是遭「惡意斷章取義」的言論視為國安事務。她並辯稱，追殺馬可仕的言論並非「威脅」，只是「警告」，以免她面臨不測。

布勞納則提醒菲國軍人，當初從軍時曾矢言捍衛憲法，效忠國家、而非個人。他並意有所指地說，國內這幾天來出現數起衝擊政治環境的事件，軍人的專業態度立場不應因此有所動搖。