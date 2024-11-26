全球塑膠公約談判 生產設限分歧大

全球塑膠公約最後一輪談判（INC-5）昨天登場，來自一七七國的談判代表和六百多個團體的觀察員齊聚南韓釜山，共超過三千八百人與會，創下歷屆之最。多個產油國談判首日接連強調會議需採「共識決」，未來一周要達成決議並不容易。

為了解決塑膠汙染，聯合國環境大會二○二二年召開政府間談判委員會（INC），規畫在二○二四年底制定出一部具有法律效力的全球塑膠公約，兩年來已歷經四輪談判。

「塑膠生產是否要設置上限，是最大爭論點。」曾參與四輪INC會議、世界焚燒替代方案聯盟（GAIA）的氣候科學家湯格里說。

百分之九十九塑膠由化石燃料製成，INC-5首日，印度、沙烏地阿拉伯、俄羅斯等產油國接連發言，強調結論需採共識決，以涵蓋所有國家意見。印度代表更直言應把草案中跟「初級塑膠聚合物」有關的文字拿掉，意指公約不該納入源頭管制。

湯格里指出，全球塑膠生產成長迅速， 二○一九年光塑膠生產就造成二二五萬噸的碳排，是航空業碳排兩倍、當年總碳排的百分之五點三。「如果要控制全球升溫在攝氏一點五度內，每年需減少百分之十二到十五塑膠生產。」這是一個艱難、但必須達成的目標。

談判分歧重重，聯合國環境規劃署執行長安德森建議將討論分成三部分。第一、公約實施、國家計畫等執行面項目，建議各方簡單討論並通過；第二、產品設計、廢棄物管理、公正轉型等已有初步共識的議題，可參考INC主席在會前釋出的「非正式文件」，作為談判框架參考。

最後一點，則是爭論最多的化學品管制、塑膠生產和資金來源。安德森認為這需要大量時間討論，但可先從減少一次性塑膠、排除已知的有毒化學物質著手，並發展穩健的多邊基金。「數字（多寡）不是重點，建立能持續運作（last）的機制才重要。」