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日本舉行佐渡金山強迫勞動者悼念儀式 韓抵制自辦

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

為悼念二戰期間被迫在日本爭議性礦場佐渡金山工作的韓國勞工，韓國今天在日本舉辦了一場紀念儀式。在此之前，韓方抵制了昨天由日本舉辦的活動，凸顯出兩國關係仍然敏感。

路透社報導，韓國與日本是美國的地區重要盟友。日本1910年至1945年殖民朝鮮半島的歷史導致兩國多年的外交和貿易糾紛，但在努力擱置爭端後，首爾和東京當局近年來關係普遍有所改善。

先前有報導指出，代表日本出席的一名官員參拜過靖國神社，因此韓國決定不參加昨天在佐渡金山舉行的官方紀念活動。一些鄰國視靖國神社為日本軍國主義的象徵。

韓國外交部長趙兌烈23日接受電視訪問時表示，兩國政府無法及時解決分歧，但也補充說，這起事件不應損害在韓國總統尹錫悅領導下改善的雙邊關係。

尹錫悅一直致力於消除兩國多年的敵對情緒，並強化首爾與東京和華府的三方安全合作。

韓方自行舉辦的悼念儀式由韓國駐日本大使朴喆熙主持，9名遭強迫勞動者的遺屬以及一些官員出席了這場活動。

朴喆熙致詞時，對遭強迫勞動的韓國人民面臨的困境表示哀痛，並呼籲兩國勿忘佐渡金山的痛苦歷史。

韓聯社報導，韓國外交部今天另就缺席日方舉行的悼念儀式表示，這主要是因為日方悼詞內容等，與佐渡金山向聯合國教科文組織（UNESCO）申請列入世界文化遺產時雙方達成的共識有出入。

日本政府發言人林芳正則在每日記者會中表示，對於韓國為何缺席日本政府舉辦的紀念儀式，不適合由東京當局解釋，「但我們的確認為他們缺席令人遺憾」。

日本 金山

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