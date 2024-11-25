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蕭茲率社民黨競逐總理 可能重返梅克爾時代大聯合政府局勢

中央社／ 柏林25日專電
德國總理蕭茲。 法新社
德國總理蕭茲。 法新社

德國社會民主黨（SPD）今天上午在黨內代表會議中，通過提名總理蕭茲（Olaf Scholz）為社民黨明年2月國會選舉的總理候選人。左派人士預估未來德國國會可能重返前總理梅克爾時代的大聯合政府局勢。

社民黨主席埃斯肯（Saskia Esken）今天在記者會上表示，「憑藉著他的原則性，他是德國適合的總理人選。」正式任命將在明年1月11日召開的黨團大會上確認。

同屬社民黨的國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）21日公開宣布，不會代表社民黨參選，並呼籲黨員合作支持蕭茲連任。

佩斯托瑞斯說，在這樣不確定的時期，蕭茲的「理性和謹慎」尤其重要，「蕭茲是一位強大的總理，也是適合的總理候選人」。然而，隨著蕭茲領導的三黨執政聯盟瓦解，德國民眾對於蕭茲的滿意度也來到史上新低。

對此，埃斯肯昨天在德國電視二台的政論節目（Berlin Direkt）中坦言，「總理候選人蕭茲的提名過程並不樂觀」。社民黨希望用清楚的訊息與明確的概念來說服選民，「我們注意到，我們仍有約47%的潛在選民」。

蕭茲日前表示，「希望我們共同奮鬥，努力確保我們國家繼續往前。」蕭茲也說，面對烏克蘭戰爭、能源價格上漲，以及再生能源擴展等導致人民生活成本提高，為了應對這些挑戰，他想實施改變憲法規定的債務煞車機制。

蕭茲將在12月11日的國會議程中提出對總理的信任投票動議，預計將不會通過。屆時將由德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）宣布在60天內舉行國會新選舉。

目前各黨候選人除了社民黨的蕭茲外，還有德國基督教民主聯盟（CDU）的梅爾茲（Friedrich Merz）、綠黨（Greens）哈柏克（Robert Habeck），以及德國另類選擇黨（AfD）魏爾德（Alice Weidel），其他黨也將陸續提出候選人代表。

據悉，左派人士認為，隨著社民黨提名蕭茲，德國國會未來很有可能再次重返梅克爾時代的大聯合政府，亦即聯盟黨（基民盟與基社盟）將與社民黨在國會中組建大聯合政府。

德國 社民黨 蕭茲

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