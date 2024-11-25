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駐義代表出席媒體論壇 分享「不同凡響的台灣」

中央社／ 羅馬25日專電

駐義代表蔡允中昨天應邀擔任義大利媒體論壇嘉賓，與義大利前外交部次長、政論家威內第對談，以「不同凡響的台灣」為主題，介紹台灣在民主政治、經貿科技、人權自由等面向的卓越發展。

義大利菁英媒體Linkiesta在米蘭舉辦2024論壇，邀請義大利政要、國際專家討論時事，昨天一場講座主題訂為「不同凡響的台灣」（L’eccezioneTaiwan），由曾任義大利外交部次長的專欄作家威內第（Gianni Vernetti）與蔡允中對談。

威內第在會中表示，台灣在短短數十年內，從威權體制成功轉型為民主國家，科技發達、經濟進步，使台灣成為國際一個「不同凡響」的發展案例。他認為義大利政府應走出老舊政治觀，承認台灣是一個獨立自主且極具實力的國家。

蔡允中致詞時表示，他這次用英文與談，但他保證會持續學習義大利文，希望明年若有機會重返論壇，可運用更多義大利文來互動。

談到台灣轉型成功案例，蔡允中表示，台灣人歷經一段漫長艱辛歷程，從威權政府轉型為自由民主的國家，透過民主化過程，台灣向國際傳遞了強烈訊息，亦即台灣是一個獨立的主權國家，且台灣人民與政府愛好民主和平、尊重人權，完全遵守國際規則。

蔡允中介紹，台灣最獨特之處是濃厚人情味，台灣對外國遊客非常友善，到台灣絕不用擔心治安問題；台灣有民主法治體系、四通八達的交通網絡，是科技進步的購物天堂，台灣在義大利的羅馬與米蘭都設有辦事處，可提供大家充分訪台觀光資訊；台灣也將持續在科技資訊、半導體等領域創新突破，帶給全球更好的產品。

被問到台灣如何因應中國威脅，蔡允中表示，中共在國際宣稱台灣是中國的一省，但台灣是一個主權獨立的國家，今年也再度直選出新任總統，中國不斷以軍演等方式威脅台灣，每天派出共機擾台，透過種種手段意圖片面改變台海現狀，但不論中國如何文攻武嚇，台灣都會持續捍衛民主自由價值。

談到台灣與日韓澳美等民主陣營的關係，蔡允中表示，台灣與日本、韓國、菲律賓、澳洲等亞太國家有密切關係，大家共同目標是維持區域的安全穩定與繁榮，台灣與美國也有長遠夥伴關係，美國協助台灣建構國防能力，因為台灣必須具備自我防衛能力，不能只依靠他人保護。

對於俄烏戰爭對台海的教訓，蔡允中表示，台灣人很尊敬烏克蘭人保衛國家的勇氣，若同樣事情發生在台海，相信台灣人也會展現這樣的精神，另一教訓是台灣需要不斷強化國防，尤其增進不對稱作戰的能力。

蔡允中表示，自由世界必須持續團結協助烏克蘭對抗威權侵略，國際也可以從俄烏戰爭的經驗學習，如果有一天中國真的侵略台灣，民主社會應如何應對。

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