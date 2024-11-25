快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

39名外國人從緬甸米瓦迪詐騙園區逃出 抵達泰國

中央社／ 曼谷25日綜合外電報導

泰國警方今天告訴法新社，39名外籍人士逃離緬甸邊境城市米瓦迪（Myawaddy）的1個線上詐騙中心並穿越邊界入境，泰方官員正在加緊辨認這群疑似人口販運受害者的身分。

詐騙園區在緬甸邊境如雨後春筍般冒出，當中工作人員通常是被同胞騙來後被逼迫從事詐騙的外籍人士。分析家指出，當地詐騙產業價值數以十億計美元。

泰國邊境城市美索（Mae Sot）的警察局長佩查拉特（Pittayakorn Petcharat）表示，一群來自斯里蘭卡、尼泊爾、馬來西亞和俄羅斯的人士越界進入泰國的達省（Tak），他們是從就在邊界另一頭的米瓦迪逃來。

根據觀察家說法，米瓦迪由一個與緬甸軍方為伍的民兵組織把持，是製毒和線上詐騙集團的溫床。

佩查拉特表示，斯里蘭卡駐泰國大使館獲悉32位公民被困在緬甸後，便要求泰國當局予以協助。其他逃離抵達泰國的還有5名尼泊爾人、1名馬來西亞人與1名俄羅斯人。

泰國 詐騙集團 馬來西亞

延伸閱讀

胸前釦子一直彈開！NewJeans Hanni「上衣出狀況」怎麼救都救不了 泰國神顏忍不住也幫忙

世界林木業大會廣西南寧開幕 首邀泰國設國家館

誘騙單身漢到緬甸KK園區工作 她認罪以10萬和解獲改判

台泰合作再升級 泰國台灣形象展打造智慧新南向

相關新聞

享壽89歲...忍者哈特利的配音員過世 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

為日本動畫「忍者哈特利」主角等配音的資深聲優堀絢子日前老衰過世，享壽89歲；堀絢子所屬的經紀公司25日在官方網站公布這個...

《我在北韓的生活》：沒有選項的人生，脫北者眼中的真實北韓

在生產鴉片的罌粟花農場裡，身著制服的北韓學生在一片花海中彎腰採收罌粟籽。學生們圍繞著金日成雕像進行清掃工作，在農地徒手以人糞施肥。這是脫北者趙恩實（音譯）的親身經歷，也是許多北韓青年日常生活的一部分。國際特赦組織韓國分會北韓議題專家崔在勳（音譯）長年關注北韓社會人權議題和拘留設施中人權狀況的變化。他在過去10年間深入訪談500多名脫北者，將61名脫北者故事集結成冊，於2023年出版北韓人權證詞集《60+ Voices》（台灣分會中譯版《我在北韓的生活——聽見脫北者最真實的聲音》），而趙恩實的人生故事便是其中之一。

菲律賓總統與副總統決裂 牽動軍變敏感神經

菲律賓總統與副總統決裂，牽動菲國軍變敏感神經。菲律賓軍方高層今天提醒士兵保持專業，效忠於菲國憲法而非個人，勿受政治事件左...

德總理蕭茲將獲任命 帶領社民黨迎戰2025年2月大選

德國中偏左的社會民主黨今天任命現任總理蕭茲為該黨領導人，以迎戰提前於明年2月舉行的大選。這位四面楚歌的總理若想贏得他的第...

不顧街頭暴動 加拿大總理在泰勒絲演唱會熱舞挨轟

加拿大蒙特婁日前爆發反北約、反以色列街頭暴動，大批抗議者燒車砸店導致警方不得不出動催淚瓦斯驅散人群。不料社群媒體流出同一...

「來得太少太晚」不滿氣候融資額 開發中國家：侮辱

第29屆氣候峰會（COP29）閉幕，24日凌晨宣布草案決議，要求已開發國家在2035年前，提供開發中國家每年至少3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。