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韓馬簽署戰略夥伴關係協議 強化國防工業與礦業合作

中央社／ 首爾25日綜合外電報導

韓國與馬來西亞今天簽署「戰略夥伴關係協議」，以利用大馬的礦產儲備供應關鍵礦物，並加強兩國在國防工業領域的合作，協助大馬升級其空軍戰機。

綜合路透社與韓聯社報導，韓國總統尹錫悅辦公室表示，尹錫悅和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也在峰會上承諾，將在明年之前簽訂自由貿易協議，內容涵蓋服務、投資和綠色能源等領域。

尹錫悅辦公室透過聲明指出，韓國正推出輕型戰機外銷計畫，希望馬來西亞持續關注。雙方去年曾簽署1份價值9億2000萬美元的合約，以向大馬供應18架韓製FA-50戰機。

兩國也同意建立基礎制度，以促進應對氣候變遷方面的合作，包括先前簽署的碳捕集與封存（CarbonCapture and Storage，CCS）專案合作備忘錄（MOU），這項專案預計於2029年啟動。

此外，尹錫悅和安華還共同關注北韓與俄羅斯日益深化的軍事合作，以及中東衝突所引發的加薩走廊（Gaza Strip）人道危機和黎巴嫩暴力事件。

尹錫悅 馬來西亞

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