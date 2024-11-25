享壽89歲...忍者哈特利的配音員過世 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

為日本動畫「忍者哈特利」主角等配音的資深聲優堀絢子日前老衰過世，享壽89歲；堀絢子所屬的經紀公司25日在官方網站公布這個消息。

經紀公司的新聞稿中說，「本公司所屬演員堀絢子（享年89歲），於令和6年11月18日因老衰永眠。謹此誠摯感謝生前所蒙厚誼，特此告知。」親近的家屬已低調守靈並舉行過告別式。

堀絢子為多部經典動畫角色配音而廣受歡迎，包括「忍者哈特利」的哈特利、「新小鬼Q太郎」的Q太郎，以及「大耳鼠」等。堀的父親在廣島原子彈攻擊中喪生，她從母親處得知原爆的親身體驗，一直想將原爆題材搬上戲劇舞台。1988年她接觸到作家山本真理子的創作「廣島的母親們」，1989年起開始公演反核獨角戲《阿朝》。

紀經公司說，堀生前持續致力於反戰主張，以500次公演為目標。原訂11月22日進行第292次公演，她仍手持劇本，積極準備中，卻突然離開大家。能夠一直堅持站在第一線，全靠多年來支持她的所有相關人士，及鼓勵她的粉絲的厚愛與支持，深表感謝。