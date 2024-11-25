快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

聽新聞
0:00 / 0:00

享壽89歲...忍者哈特利的配音員過世 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
為日本動畫「忍者哈特利」主角等配音的資深聲優堀絢子日前老衰過世，享壽89歲；堀絢子所屬的經紀公司25日在官方網站公布這個消息。圖／取自BAOBAB官網
為日本動畫「忍者哈特利」主角等配音的資深聲優堀絢子日前老衰過世，享壽89歲；堀絢子所屬的經紀公司25日在官方網站公布這個消息。圖／取自BAOBAB官網

為日本動畫「忍者哈特利」主角等配音的資深聲優堀絢子日前老衰過世，享壽89歲；堀絢子所屬的經紀公司25日在官方網站公布這個消息。

經紀公司的新聞稿中說，「本公司所屬演員堀絢子（享年89歲），於令和6年11月18日因老衰永眠。謹此誠摯感謝生前所蒙厚誼，特此告知。」親近的家屬已低調守靈並舉行過告別式。

堀絢子為多部經典動畫角色配音而廣受歡迎，包括「忍者哈特利」的哈特利、「新小鬼Q太郎」的Q太郎，以及「大耳鼠」等。堀的父親在廣島原子彈攻擊中喪生，她從母親處得知原爆的親身體驗，一直想將原爆題材搬上戲劇舞台。1988年她接觸到作家山本真理子的創作「廣島的母親們」，1989年起開始公演反核獨角戲《阿朝》。

紀經公司說，堀生前持續致力於反戰主張，以500次公演為目標。原訂11月22日進行第292次公演，她仍手持劇本，積極準備中，卻突然離開大家。能夠一直堅持站在第一線，全靠多年來支持她的所有相關人士，及鼓勵她的粉絲的厚愛與支持，深表感謝。

廣島 忍者 母親

延伸閱讀

《壞蛋聯盟2》迎來更壞對手 惡女聯盟壞出新境界

《荒野機器人》幕後趣事 羅茲機器人配音靠AI激發靈感

王偉忠帶眷村故事舞台劇返嘉公演 重回70年代氛圍觀眾滿滿感動

王偉忠領軍舞台劇「一村喜事」之回娘嘉 明後天嘉市公演辦桌嫁女兒

相關新聞

享壽89歲...忍者哈特利的配音員過世 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

為日本動畫「忍者哈特利」主角等配音的資深聲優堀絢子日前老衰過世，享壽89歲；堀絢子所屬的經紀公司25日在官方網站公布這個...

波音又出事！DHL貨機墜毀立陶宛民宅釀1死2傷 烈焰驚悚畫面曝

國際快遞品牌DHL一架波音貨機24日凌晨墜毀立陶宛機場附近民宅，造成至少1死、2傷，當局已經證實消息；而根據航空追蹤網站...

不顧街頭暴動 加拿大總理在泰勒絲演唱會熱舞挨轟

加拿大蒙特婁日前爆發反北約、反以色列街頭暴動，大批抗議者燒車砸店導致警方不得不出動催淚瓦斯驅散人群。不料社群媒體流出同一...

「來得太少太晚」不滿氣候融資額 開發中國家：侮辱

第29屆氣候峰會（COP29）閉幕，24日凌晨宣布草案決議，要求已開發國家在2035年前，提供開發中國家每年至少3000...

星總理鞏固領導權 將在明年大選前將掌執政黨

新加坡總理黃循財近期預料將接任執政黨人民行動黨（PAP）的最高領導職位祕書長，在明年的國會大選前，進一步鞏固領導權力，並...

伊朗欲發展核武 英、德、法盼其克制

隨著伊朗愈來愈想發展核武，歐洲國家盼說服伊朗不要衝動。伊朗外交部24日宣布，29日將與英國、德國與法國代表碰面，就伊朗核能發展、巴勒斯坦與黎巴嫩議題進行會談。由於中東戰爭尚未停歇，與以色列爆發衝突的哈瑪斯與真主黨都與伊朗有關，伊朗近日還增加可轉核武的濃縮鈾存量，讓西方國家相當擔心戰事惡化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。