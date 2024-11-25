聯合國：武裝團體招募海地兒童增70% 占幫派成員近半

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天警告，過去一年間，武裝團體招募的海地兒童人數激增70%，兒童人數幾乎占幫派成員的一半。

海地數十年來政治動盪，近幾個月這個加勒比海國家暴力事件激增，首都太子港目前有80%地區為幫派控制。

聯合國兒童基金會在聲明中表示：「2023年第2季至 2024年間，這個飽受暴力困擾的加勒比島嶼兒童被招募的數字出現前所未有的激增，這顯示兒童保護危機日益惡化。目前，武裝團體多達一半成員是兒童。」

聲明指出，暴力升級、普遍貧困、缺乏教育以及關鍵基礎建設幾乎崩潰，都導致兒童被招募的數量大增。

聯合國兒童基金會執行主任羅素（CatherineRussell）在聲明中表示：「海地兒童陷入惡性循環，他們被招募進武裝團體，讓他們更感絕望，這樣的人還在持續增加。」