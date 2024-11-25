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羅馬尼亞大選 極右候選人意外竄起可望進入決選

中央社／ 布加勒斯特24日綜合外電報導

今天清晨公布的部分結果顯示，極右翼候選人喬吉斯古在羅馬尼亞總統選舉的支持率意外飆升，領先親歐洲的社會民主黨籍總理喬拉庫，幾乎篤定能夠進入決選。

法新社報導，出口民調最初顯示，中間偏左總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）遙遙領先，中間偏右候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）居次，意味著喬吉斯古（Calin Georgescu）將被排除在下個月的決選之外。

但在開出98.66%選票之後，62歲、親俄羅斯的喬吉斯古以22.59%的得票率，領先喬拉庫的19.55%，可望角逐現任總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）接班人這個儀式性職位。

由於首輪無人拿下超過50%得票率直接勝出，排名前2的候選人將於12月8日展開第二輪決選。

另一位民族主義候選人西米昂（George Simion），目前位居第4。

這樣的結果對人口1900萬的羅馬尼亞而言無疑是一場政治地震，不同於匈牙利和斯洛伐克，這個北大西洋公約組織（NATO）成員國迄今一直抗拒民族主義。

喬拉庫所屬的社會民主黨30多年來形塑出羅馬尼亞政治樣貌，他今天投票時，承諾會帶來安定以及「體面的」生活水準。

但隨著人們對通貨膨脹和鄰國烏克蘭戰爭的擔憂日益加深，極右翼勢力似乎在投票前大有進展。

最近幾天，喬吉斯古在TikTok發起病毒式宣傳，呼籲停止對烏克蘭提供援助後，人氣飆升；他也對羅馬尼亞的北約成員國身分表示質疑。

投票 烏克蘭 羅馬尼亞

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