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波音又出事！DHL貨機墜毀立陶宛民宅釀1死2傷 烈焰驚悚畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
國際快遞品牌DHL一架波音貨機24日凌晨墜毀立陶宛機場附近民宅，造成至少1死、2傷。圖 /取自@MarioNawfal在X的照片
國際快遞品牌DHL一架波音貨機24日凌晨墜毀立陶宛機場附近民宅，造成至少1死、2傷。圖 /取自@MarioNawfal在X的照片

國際快遞品牌DHL一架波音貨機24日凌晨墜毀立陶宛機場附近民宅，造成至少1死、2傷，當局已經證實消息；而根據航空追蹤網站flightradar24，這架失事飛機疑似是波音737-476（Boeing 737-476）型號。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，這架飛機在25日凌晨從德國萊比錫出發，機上有2名機師、2名機組人員，5時30分左右墜毀於首都維爾紐斯機場附近，且引發一棟兩層樓民宅的猛烈火勢。

1名機師被救出後已經恢復意識，不過立陶宛消防救援部門（PAGD）表示，事件造成至少1人死亡、2人受傷，且均為機上人員。

根據社群媒體X畫面，墜機現場竄出濃濃大火，火勢迅速蔓延。

機場 機師 立陶宛

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