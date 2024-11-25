快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

伊朗欲發展核武 英、德、法盼其克制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗將與英、德、法3國於29日進行對話，西方盼藉此克制伊朗發展核武的計畫。（中央社）
伊朗將與英、德、法3國於29日進行對話，西方盼藉此克制伊朗發展核武的計畫。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

隨著伊朗愈來愈想發展核武，歐洲國家盼說服伊朗不要衝動。伊朗外交部24日宣布，29日將與英國、德國與法國代表碰面，就伊朗核能發展、巴勒斯坦與黎巴嫩議題進行會談。由於中東戰爭尚未停歇，與以色列爆發衝突的哈瑪斯與真主黨都與伊朗有關，伊朗近日還增加可轉核武的濃縮鈾存量，讓西方國家相當擔心戰事惡化。

憂中東戰爭失控

根據《半島電視台》報導，伊朗外交部發言人巴格哈伊表示，4國將會討論各類敏感國際議題，但與會國家尚未公布要在哪裡會談。聯合國原能總署IAEA於21日宣布，伊朗不願與其合作限縮濃縮鈾存量，反而積極提高濃度60%的濃縮鈾存量，引發歐洲大國擔憂，因此決定要與伊朗交涉。

伊朗雖然一方面表示願意IAEA合作，但卻又宣布一系列濃縮鈾的新技術與科技，兩面手法的操作也引發國際疑慮。尤其是在中東戰爭尚未結束，以色列與伊朗不只在哈瑪斯與真主黨兩個代理人下有衝突，甚至直接交火下，伊朗提升可做為核武的60%濃縮鈾存量，不免讓外界擔心中東戰場動用核武。

還有川普政策變數

2015年時，伊朗與美國、德國、法國、俄羅斯、中國與歐盟等國曾達成《全面核協議》，限縮核能發展僅於能源使用，但在總統川普上任後，2018年撕毀協議並對伊朗進行經濟制裁，也讓伊朗隨後也毀約增產濃縮鈾，雖然拜登政府曾打算與伊朗再次簽定協議，但至今沒有下文。

伊朗也不願意與美國直接談判，外界因而更關注這次與歐洲國家談判的結果。《法蘭西24》提到，伊朗新總統佩澤希齊揚7月上任後，表態願意與西方進行對話。不過國際危機組織專家維茲分析認為，4國還願意進行對話是好事，不過未來預設的情況恐還會遭遇「川普2.0」的變數，不得不慎。

【更多精采內容，詳見

中東 伊朗 核武

延伸閱讀

國際刑事法院通緝以色列總理內唐亞胡 各界反應一覽

國際刑事法院下令逮以總理、哈首腦 歐盟1態度回應

國際刑事法院宣布了！ 正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

拜登出席G20峰會 呼籲支持烏克蘭主權及以哈停火

相關新聞

波音又出事！DHL貨機墜毀立陶宛民宅釀1死2傷 烈焰驚悚畫面曝

國際快遞品牌DHL一架波音貨機24日凌晨墜毀立陶宛機場附近民宅，造成至少1死、2傷，當局已經證實消息；而根據航空追蹤網站...

伊朗欲發展核武 英、德、法盼其克制

隨著伊朗愈來愈想發展核武，歐洲國家盼說服伊朗不要衝動。伊朗外交部24日宣布，29日將與英國、德國與法國代表碰面，就伊朗核能發展、巴勒斯坦與黎巴嫩議題進行會談。由於中東戰爭尚未停歇，與以色列爆發衝突的哈瑪斯與真主黨都與伊朗有關，伊朗近日還增加可轉核武的濃縮鈾存量，讓西方國家相當擔心戰事惡化。

美國印太司令帕帕羅：僅有無人機無法解決美中太平洋衝突

美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）19日在美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institutio...

被指威脅刺殺小馬可仕 菲副總統薩拉稱斷章取義

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂日前揚言將派人追殺總統小馬可仕，引起軒然大波。她今天在公開信中說，這段言論被「惡意斷章取義」

安倍奉承經驗難複製 川普2.0各國領袖的必修課

川普對自己的談判技巧非常自豪，出版過《談判的藝術》，在他第一任期成為各國研判其政策走向的寶典。放眼第二任期，各國領導人的必修課得加上《奉承的藝術》，範例是已故日本首相安倍晉三。但是光看安倍夜奔川普大廈送鍍金高爾夫球桿，忽略其中細節，再多的奉承就算不是徒勞無功，也註定事倍功半。

東歐燒錢買軍火 填補國防缺口

採購戰機、直升機、坦克及飛彈系統因應地緣政治緊張，今年區域國防支出總額估700億美元，創冷戰來新高…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。