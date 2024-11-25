伊朗欲發展核武 英、德、法盼其克制

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

隨著伊朗愈來愈想發展核武，歐洲國家盼說服伊朗不要衝動。伊朗外交部24日宣布，29日將與英國、德國與法國代表碰面，就伊朗核能發展、巴勒斯坦與黎巴嫩議題進行會談。由於中東戰爭尚未停歇，與以色列爆發衝突的哈瑪斯與真主黨都與伊朗有關，伊朗近日還增加可轉核武的濃縮鈾存量，讓西方國家相當擔心戰事惡化。

憂中東戰爭失控

根據《半島電視台》報導，伊朗外交部發言人巴格哈伊表示，4國將會討論各類敏感國際議題，但與會國家尚未公布要在哪裡會談。聯合國原能總署IAEA於21日宣布，伊朗不願與其合作限縮濃縮鈾存量，反而積極提高濃度60%的濃縮鈾存量，引發歐洲大國擔憂，因此決定要與伊朗交涉。

伊朗雖然一方面表示願意IAEA合作，但卻又宣布一系列濃縮鈾的新技術與科技，兩面手法的操作也引發國際疑慮。尤其是在中東戰爭尚未結束，以色列與伊朗不只在哈瑪斯與真主黨兩個代理人下有衝突，甚至直接交火下，伊朗提升可做為核武的60%濃縮鈾存量，不免讓外界擔心中東戰場動用核武。

還有川普政策變數

2015年時，伊朗與美國、德國、法國、俄羅斯、中國與歐盟等國曾達成《全面核協議》，限縮核能發展僅於能源使用，但在總統川普上任後，2018年撕毀協議並對伊朗進行經濟制裁，也讓伊朗隨後也毀約增產濃縮鈾，雖然拜登政府曾打算與伊朗再次簽定協議，但至今沒有下文。

伊朗也不願意與美國直接談判，外界因而更關注這次與歐洲國家談判的結果。《法蘭西24》提到，伊朗新總統佩澤希齊揚7月上任後，表態願意與西方進行對話。不過國際危機組織專家維茲分析認為，4國還願意進行對話是好事，不過未來預設的情況恐還會遭遇「川普2.0」的變數，不得不慎。

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