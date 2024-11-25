美國印太司令帕帕羅：僅有無人機無法解決美中太平洋衝突

美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）19日在美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的一項訪談中表示，美軍在有限空間中可使用無人機，但在太平洋地區與中國大陸發生衝突時，仍需維持空中和海上優勢，此時僅有無人機是不夠的。

《美國海軍研究所新聞》報導，帕帕羅在訪談中說，在印太地區的廣闊海洋中，較小型的無人平台無法完成任務；若中國侵台，而美軍在台灣海峽部署無人機，美軍仍需從沖繩維持那些無人平台。沖繩距離台灣海峽約436海里，這段水域需有水上艦艇之類來控制海上交通線。

帕帕羅說，許多人陷在非此即彼的模式中，似乎有了無人機就可放棄海空優勢。他舉烏克蘭為例，烏國西面由北約掌控空中和通訊，東面則由俄國掌控空中和通訊，中間是一場消耗戰。美方正在學習關於電子戰的知識，但有許多事還在學。

他說：「如果我們完全放棄在太平洋的空中和海上優勢，我們要如何維持其他一切？」

過去三年，許多觀察家試圖拿俄烏戰及兩岸形勢做比較，有人認為，烏克蘭使用無人機和其他新技術來對付規模龐大的俄軍，這種情況可能適用於中國攻台，帕帕羅諷刺說：「噢，我們有一些無人機，其他什麼都不要了。中共有2100 架戰鬥機、3艘航空母艦、200 艘驅逐艦。好，收到，我們有一些無人機，沒問題。你知道的，我們拿無人機搞定了烏克蘭的事。」

帕帕羅的意思其實是，美軍無法只因有了無人機，就忽視中共的戰鬥機、航空母艦、驅逐艦等。

在那項訪談中，帕帕羅被問到，美國國防部的「複製者計畫」（ Replicator Initiative ）明年將由印太司令部負責操作數以千計無人平台一事，他以「無可奉告」作答覆。而在被問到「複製者」平台是否會裝在美軍船艦及飛機上，以避免部署在外國領土上還需政治談判一事，帕帕羅僅說「可能是」，但不願細談。

美國防部於去年8月公布「複製者」計畫，擬於2年內，在多個領域部署數千具低成本自主系統，藉此加強印太地區的無人機戰力，嚇阻中共和北韓威脅。《海軍研究所新聞》先前曾報導，這項計畫第一輪預計耗資約10億美元，快速開發及部署無人平台。

帕帕羅在訪談中還提到，他今年目睹了中國迄今最大規模的聯合演習，是他所見中共涵蓋地域最廣、海上空軍和飛彈力量最強大的一次。此外，在賴清德總統就職演說後的五月演習及賴清德國慶演說後的十月演習中，解放軍都包圍了台灣，十月演習則模擬了封鎖場景。

帕帕羅說， 解放軍持續提升及改善其軍事力量，上述演習是他們在現代化及聯合演練進程中的最大規模演練。