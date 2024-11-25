快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

瑞士公投 否決賦予房東更多權力限制房客轉租

中央社／ 蘇黎世24日綜合外電報導

瑞士今天舉行公民投票檢視跨國旅宿訂房業者Airbnb在租賃市場的角色，初步結果顯示，相關修法公投以些微差距遭到否決，選民拒絕賦予房東更多權力限制房客轉租房屋。

路透社報導，瑞士國會2023年通過法案賦予房東更多權力限制轉租，支持陣營認為有越來越多的房客利用Airbnb進行轉租；不過以主要租戶協會為首的反對方否認上述說法，並表示大多數在Airbnb的出租都是經由房東。

Airbnb瑞士負責人安塞姆（Kathrin Anselm）本月稍早向瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）表示，Airbnb對住宅市場沒有影響力。

公投初步結果顯示，51.6%的選民拒絕賦予房東更多限制轉租的權力，這同時也適用於商業房地產。

另一項公投也以微小差距遭到否決，選民拒絕進一步擴大房東在有意使用其房地產時終止租約的權利。

官方數據顯示，瑞士租賃問題受到高度關注，截至2022年底，瑞士大多數家庭住在租屋或合作住宅。

此外，瑞士選民也否決政府擴大高速公路網的計畫。

Airbnb 房東 瑞士

延伸閱讀

公投綁大選影響選務？學者認中選會可克服

公投綁大選公聽會意見不一 學者籲延長審議公告時間

2025旅遊最安全15國冰島奪冠 亞洲只有這國上榜

公投與大選脫鉤？學者仁智互見

相關新聞

波音又出事！DHL貨機墜毀立陶宛民宅釀1死2傷 烈焰驚悚畫面曝

國際快遞品牌DHL一架波音貨機24日凌晨墜毀立陶宛機場附近民宅，造成至少1死、2傷，當局已經證實消息；而根據航空追蹤網站...

伊朗欲發展核武 英、德、法盼其克制

隨著伊朗愈來愈想發展核武，歐洲國家盼說服伊朗不要衝動。伊朗外交部24日宣布，29日將與英國、德國與法國代表碰面，就伊朗核能發展、巴勒斯坦與黎巴嫩議題進行會談。由於中東戰爭尚未停歇，與以色列爆發衝突的哈瑪斯與真主黨都與伊朗有關，伊朗近日還增加可轉核武的濃縮鈾存量，讓西方國家相當擔心戰事惡化。

美國印太司令帕帕羅：僅有無人機無法解決美中太平洋衝突

美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）19日在美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institutio...

被指威脅刺殺小馬可仕 菲副總統薩拉稱斷章取義

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂日前揚言將派人追殺總統小馬可仕，引起軒然大波。她今天在公開信中說，這段言論被「惡意斷章取義」

安倍奉承經驗難複製 川普2.0各國領袖的必修課

川普對自己的談判技巧非常自豪，出版過《談判的藝術》，在他第一任期成為各國研判其政策走向的寶典。放眼第二任期，各國領導人的必修課得加上《奉承的藝術》，範例是已故日本首相安倍晉三。但是光看安倍夜奔川普大廈送鍍金高爾夫球桿，忽略其中細節，再多的奉承就算不是徒勞無功，也註定事倍功半。

東歐燒錢買軍火 填補國防缺口

採購戰機、直升機、坦克及飛彈系統因應地緣政治緊張，今年區域國防支出總額估700億美元，創冷戰來新高…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。