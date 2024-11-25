烏拉圭總統選舉 左翼候選人奧爾西勝選

南美洲國家烏拉圭今天舉行總統決選，官方結果顯示，左翼候選人奧爾西（Yamandu Orsi）在激烈選戰中擊敗他中間偏右對手狄加度（Alvaro Delgado），當選新任總統。

綜合法新社和路透社報導，選舉法院表示，根據94.4%開票結果，奧爾西拿下112萬3420張票，狄加度104萬2001張。

奧爾西在首都蒙特維多（Montevideo）告訴數以千計支持者說：「地平線正逐漸光明起來。」

他說：「自由、平等和博愛的國家再次拿下勝利。讓我們沿著這條道路繼續走下去。」

狄加度已出面承認敗選。他向支持者發表講話時說：「今天，烏拉圭人明確選出由誰出任這個國家的總統。在這裡，我想與聯盟全體成員一起向奧爾西致上一個大大的擁抱和問候。」

與近期舉行選舉的阿根廷、巴西或墨西哥左右壁壘分明比起來，烏拉圭政壇相對來說並不緊繃，爭取執政的保守和自由聯盟之間有很多相同之處。

10月大選過後，烏拉圭政壇兩個聯盟均未在下議院贏得絕對多數。但奧爾西的廣泛陣線（Broad Front）在30席參議院拿下16席。他說，他在參議院的多數地位讓他可以更好地領導下一任政府。