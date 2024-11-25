烏拉圭第2輪總統決選 左翼奧爾西領先保守派對手

南美洲國家烏拉圭今天舉行第2輪總統決選，根據各家電視台援引的民調，左翼候選人奧爾西票數領先保守派候選人狄加度，可望在這場選舉中脫穎而出。

法新社報導，烏拉圭電視頻道Canal 10援引EquiposConsultores民調指出，奧爾西（Yamandu Orsi）獲得49%選票，領先狄加度（Alvaro Delgado）的46.6%；而Canal 12援引的Cifra民調則顯示，奧爾西預計囊括49.5%選票，對手狄加度拿下45.9%。

在今天決選之前，民調顯示，這場選戰將會非常激烈，兩位候選人得票可能相差不到2萬5000票。

路透社報導，與阿根廷、巴西或墨西哥在最近選舉中左右翼勢力分歧情況有所不同，烏拉圭的政治舞台相對沒有緊張局勢，保守派和自由派聯盟在競爭公職方面有明顯重疊。

生活成本高昂、不平等和暴力犯罪是烏拉圭人最擔心的問題，不過在選舉前，國內通膨情勢逐漸緩和，就業率和實質薪資都處於上升。

現任總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）頗受人民愛戴，但由於憲法規定，他無法立即競選連任。

奧爾西今天在投票所開放時表示：「人民的活力和熱情讓人滿意，但一直有種感覺，你能做得更多。」