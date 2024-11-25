波羅的海電纜破壞事件現場調查 中國貨輪受監控中

波羅的海2條數據電纜接連受損滿一週，來自德國、瑞典和芬蘭的調查人員目前正在事故現場進行調查。被懷疑的中國貨輪伊鵬3號（Yi Peng 3）目前停泊在卡特加特海峽，受丹麥海巡署監控。

德國國防部長貝斯托瑞斯（Boris Pistorius）18日指出，2條電纜在24小時內受損，沒有人相信這是意外，但更可能是一起破壞行動。

德國公共廣播（BR24）24日報導指出，丹麥與瑞典在20日表示，同意破壞行動的説法。一艘芬蘭海巡署船隻「圖瓦爾」（Turva）目前已經抵達在芬蘭和德國間的海底數據電纜C-Lion 1的受損地點。

圖瓦爾號的船員將與瑞典海巡署，以及德國聯邦警察船隻「班貝格」（Bamberg）的船員合作，一起查明受損的兩條海底數據纜線是否遭到蓄意破壞。

中國貨輪「伊鵬3」在事發時，行駛過鄰近海域。該船隻目前停泊在瑞典和丹麥間的卡特加特海峽（Kattegat）。丹麥國防司令部表示，他們靠近伊鵬3號。瑞典海巡署也證實派出一艘船在該區域。德國艦艇巴登迪本（Bad Düben）也在現場。

德國公廣聯盟引據丹麥安全專家卡爾斯博（JacobKaarsbo）在瑞典新聞通訊社（TT）的說法。卡爾斯博認為，中國船隻對損壞事件負有責任，丹麥當局正在考慮加入行動。

卡爾斯博說，中國貨輪來自俄羅斯港口，在電纜受損處減速。但是他不認為中國是破壞行動的指使者，該貨輪更可能受俄羅斯租用。

據悉，C-Lion在2016年開始運作，是一條全長1173公里的海底「數據高速公路」，連接中歐與北歐的數據資料中心。芬蘭國營電信公司Cinia宣布，將在週一（25日）開始維修，預計本月底可以完成維修工作。

在瑞典哥特蘭島（Gotland）和立陶宛間的通訊線纜Arelion17日也發現遭到破壞，據說該電纜相當舊，且過去曾數度發生故障。此次受質疑處在於，C-Lion和Arelion在哥特蘭島以東的一點相交。（編輯：陳承功）