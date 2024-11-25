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羅馬尼亞大選首輪 出口民調：現任親歐派總統領先

中央社／ 布加勒斯特24日綜合外電報導
羅馬尼亞親歐洲的社會民主黨籍總理喬拉庫（左）四月份時接待到訪的土耳其副總統伊爾瑪茲（右）。 歐新社
羅馬尼亞親歐洲的社會民主黨籍總理喬拉庫（左）四月份時接待到訪的土耳其副總統伊爾瑪茲（右）。 歐新社

根據投票結束後公布的出口民調羅馬尼亞親歐洲的社會民主黨籍總理喬拉庫在今天總統大選首輪投票中領先。

法新社報導，據出口民調，喬拉庫（Marcel Ciolacu）可獲25%得票；曾任記者的中間偏右派小城巿巿長拉斯科尼（Elena Lasconi）將會拿到18%選票；另外兩位極右派候選人估將得到16%、15%選票。

投票已於當地時間晚間9時（格林威治標準時間晚間7時）結束。

如果首輪投票結果沒有候選人取得超過50%選票，得票最多的兩位候選人將於12月8日展開第二輪決選。

路透社報導，上述出口民調數據不包括數以十萬計海外僑民選票。兩位極右派候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）、西米昂（George Simion）在羅馬尼亞海外僑民中頗有人望。

選前分析認為第二輪投票將由喬拉庫和主要對手西米昂對決。喬拉庫主打於鄰國烏克蘭戰爭期間治國的經驗，不過分析指出，如果他對上拉斯科尼恐面臨一場硬仗。

投票 民調 羅馬尼亞

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