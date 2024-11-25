因應台海緊急狀況 日媒：美日擬在菲日部署飛彈

日本共同社廿四日報導，美國和日本打算為台灣可能發生緊急狀況制定聯合軍事計畫，包括在日本南西諸島以及菲律賓部署飛彈。

共同社報導引述不具名美國和日本消息人士的說法，依照這項預計下個月制定的計畫，美國將在日本西南方鹿兒島縣與沖繩縣的南西諸島，還有菲律賓部署飛彈部隊。

報導提到，美軍陸戰隊的「陸戰隊濱海團」將部署至南西諸島，這支部隊擁有高機動性多管火箭系統及其他武器。處理太空、網路和電磁波事務的一支美軍部隊，則會駐紮菲律賓。

路透廿四日致電日本防衛省及美國、菲律賓駐東京大使館，無人接聽。