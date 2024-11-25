俄副外長：美利用台挑起危機

俄羅斯外交部副部長魯登科向國營媒體塔斯社說，美國利用台灣在亞洲挑起嚴重危機，並重申俄國當局支持中國對台立場。受訪內容廿四日刊出，但報導未提及前述說法的具體事例。

路透報導，魯登科對塔斯社說：「我們看到華府違反其承認的『一個中國』原則，在維持『現狀』的口號下，加強與台灣的軍事政治交往，並增加武器供應。」

他指稱：「美國如此明顯介入這個區域的事務，目標在挑釁中華人民共和國，並在亞洲引發危機，以滿足一己私利。」

對於魯登科的說法，美國國務院並未立即回應。

美國總統拜登九月批准提供台灣五點六七億美元軍事援助。俄羅斯當時回應說，俄羅斯在亞洲問題上與中國站在一起，包括批評美國擴大其影響力，「蓄意企圖」激化台灣周邊局勢。

俄國總統普亭日前在「瓦爾代國際辯論俱樂部」曾稱台灣為中國的一部分，並暗示台灣以「烏克蘭方式」製造衝突。