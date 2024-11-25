全球塑膠公約 釜山開幕

從高山、深海，甚至人腦都可發現塑膠微粒蹤跡，超過一百七十國談判代表今日齊聚南韓釜山，展開「塑膠汙染問題政府間談判委員會」的第五輪、也預計是最後一輪會議（INC-5）。會議將針對塑膠「從搖籃到墳墓」的全生命周期管理，訂定具有法律效力的全球塑膠公約，被視為繼巴黎協定以來最重要的環境公約。

全球塑膠公約最終談判將於十一月廿五日至十二月一日舉行，我國雖然無法以官方身分加入談判，環境部已表示會全程派員參與。長期關注環境議題的聯合報繼派員前往COP29採訪後，也將派記者前往釜山，即時報導全球塑膠公約談判進展。

經濟合作暨發展組織（OECD）六月發布「全球塑膠前景」第二版報告，預測全球塑膠垃圾量將在二○六○年增為三倍，一半被掩埋、不到五分之一會被回收；洩漏到環境中的塑膠到二○六○年更翻倍、來到四千四百萬噸，對人體和自然生態都會帶來危害。

各方都同意要解決塑膠汙染，癥結在「如何解決」。全球塑膠公約自二○二二年起已推動四輪談判，但進展有限，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等產油國希望從下游回收及廢棄物管理著手，並由各國政府自行決定做法；歐盟等六十五個國家組成的「雄心者聯盟」則希望全球有一致規範，並從源頭管理塑膠生產。

開發中國家則關注塑膠廢棄物貿易問題。環團「印尼河流戰士」成員阿札拉會前接受記者訪談，提到中國二○一八年宣布禁止進口固體廢棄物後，已開發國家改把垃圾運往印尼等國，讓印尼河川的微塑膠汙染更加嚴重。「INC-5應該要促進塑膠減產，特別是已開發國家的一次性用品。」阿札拉說，「然後，停止將塑膠垃圾運往開發中國家。」