前進2024 COP29／學者：碳中和 將可透過交易達成

COP29延長談判近兩日，各國最後在廿四日凌晨達成協議，除了確定新的氣候資金目標，也針對「巴黎協定」下的碳市場運作方式達成共識，更正式投入運作目前逾七點三億美元的「損失與損害基金」（Loss and Damage Fund）。

COP29宣稱本屆峰會發動至少十項倡議和宣言，並促成多項氣候行動上的進度，各國於峰會中也終於針對巴黎協定下的碳市場運作方式達成共識。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任兼研究員劉哲良指出，台灣政府之後可能透過國際碳交易或合作機制取得碳權，達到碳中和目標。對企業來說，如果未來面臨國際供應鏈或相關碳中和要求，聯合國碳權會是一個可用的選項。

此外，「損失與損害基金」於COP29簽署多項重要協議，迄今對該基金的承諾資金已達七億多美元，預計從明年展開無償的捐助計畫，援助受到氣候變遷衝擊的最脆弱國家及地區。

劉哲良坦言，損失與損害基金不是設立就好，誰要出錢、出多少錢都沒定論，「目前主要靠自願捐助，這樣的運作方式不可能穩定發揮效果」。