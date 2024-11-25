前進2024 COP29／峰會閉幕 氣候融資達決議

第廿九屆氣候峰會（COP29）閉幕，廿四日凌晨宣布草案決議，要求已開發國家在二○三五年前，提供開發中國家每年至少三千億美元的氣候資金，並呼籲公私部門未來十年合作達成一點三兆美元的目標。COP29主席巴巴耶夫稱這是重大突破。

COP29原訂廿二日閉幕，但遲遲未能針對「新集體量化目標」（NCQG）達成共識，開始無限期延會。討論過程中還傳出數名小島嶼國家聯盟（AOSIS）談判代表離開談判桌，強烈表達對進度的不滿，尤其大會在廿二日提出二五○○億美元的金額，遠遠低於各方期待，讓談判一度面臨破局。

今年號稱「融資峰會」的氣候峰會，目標聚焦大幅提高已開發國家給予開發中國家的氣候資金，從每年一千億美元向上調整，外界普遍認為至少應達兆元規模。大會於廿二日提出的金額引發破局危機，明年主辦國巴西則在廿二日晚間加碼提議，在二○三○年前達成每年三千億美元。

三千億美元的金額獲得已開發國家的共識，問題在於開發中國家能否接受。歷經四十八小時的密集討論，最終大會在廿四日凌晨零時公布草案決議，確定已開發國家在二○三五年前達成，提供開發中國家至少每年三千億美元的氣候資金。

草案決議呼籲，希望大家共同合作，無論是來自公部門還是私部門的資金源，應致力於提高給開發中國家採取氣候行動的資金，在二○三五年前至少達到一點三兆美元的規模。

大會指出，三千億美元的成果不僅比原來二五○○億美元提案增加五○○億美元，也是原來每年一千億美元氣候基金的三倍。

巴巴耶夫透過COP29新聞稿表示，「當世界來到巴庫，人們懷疑亞塞拜然能否達成目標，他們懷疑是不是大家都能同意。他們都懷疑錯了。」他表示，「透過這個突破，在巴庫達成的融資目標將讓數十億元在下一個十年變成數兆元。我們已經確保了一個倍數成長的核心氣候資金目標給開發中國家。」